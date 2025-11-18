Цена на платину краткосрочно может консолидироваться в диапазоне $1500-1700/унц. - "Финам"

Вероятна консолидация цены на платину в диапазоне $1500-1700 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

При этом в позитивном сценарии в первой половине 2026 года котировки драгметалла могут подняться в район $1800-1900 за тройскую унцию, считает эксперт.

"Технически можно сказать, что ближайшие цели роста по платине пока выполнены. Однако более явной целью повышения могло бы стать достижение максимумов 2011 года в районе $1880-1970. Ближайшая сильная поддержка поднялась сейчас в район $1300/унцию. Обычно после таких сильных ценовых движений потом несколько месяцев может уйти на привыкание рынка к достигнутым уровням цен и консолидацию", - пишет Потавин в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.