Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в материале старшего аналитика Алексея Кокина.

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию, что подразумевает дивдоходность по "обычке" в размере 1,5%, а по "префам" - 1,6%, отмечает эксперт.

"Размер дивидендов согласуется с нашими ожиданиями, но оказался на 3% ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", поскольку ряд аналитиков ожидал более высокой цифры. В отличие от 2024 года, когда коэффициент дивидендных выплат по РСБУ составил 75%, в текущем году (как за 1П25, так и за 3К25) он равен 50%. Однако наиболее важны финальные дивиденды за год, поскольку дивидендная политика компании применяется ко всему году, а не к кварталам, - пишет Кокин в обзоре. - Ожидаем, что "Татнефть", как всегда, будет придерживаться дивидендной политики - не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, какой показатель окажется выше). Однако решения платить половину прибыли по РСБУ за 1П25 и 9М25 заставляют усомниться в том, что по итогам 2025 года компания распределит 75% чистой прибыли по МСФО (как в 2024 году)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.