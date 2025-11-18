"Финам" повысил рейтинг акций "Совкомфлота" до "покупать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаг на уровне 83 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Мы подтверждаем целевую цену по акциям эмитента по итогам отчета за 3К25, но повышаем рейтинг до "покупать" после снижения. Наша оценка основывается на предполагаемой девальвации рубля, а финансовые результаты "Совкомфлота" соответствуют ожиданиям. Компания адаптируется к санкциям, имеет портфель долгосрочных контрактов, а развитие Северного морского пути выглядит для бумаг перспективно на долгосрочном горизонте, - пишет эксперт. - Акции "Совкомфлота" обладают потенциалом роста на 16,9%".

Ключевыми рисками для эмитента Гудым видит усиление геополитической напряженности, простой судов и трудности с логистикой в связи с новыми санкциями, а также волатильность фрахтовых ставок. При ухудшении фона котировки могут вновь оказаться под давлением, отмечает она.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.