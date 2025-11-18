Рубль практически не изменился к юаню во вторник утром на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением

Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром во вторник; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3735 руб. (+0,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,67 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары "юань/рубль" продолжит движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Эксперт не исключает, что данная валютная пара может вновь попытаться перейти к росту и протестировать верхнюю границу коридора, которая выступает ближайшим сопротивлением для китайской валюты.

"Пока наблюдавшегося в октябре подъема спроса на валюту со стороны юридических и физических лиц, который, вероятно, продолжает увеличиваться, не хватает для формирования полноценной восходящей тенденции в паре "юань/рубль", - отмечает Зварич. - При этом в рамках следующей недели рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В такой ситуации формируются возможности для удержания рублем позиции в паре с юанем в текущем торговом диапазоне до конца ноября".

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник. Трейдеры оценивают потенциальное влияние геополитических факторов на рынок на фоне прогнозов избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $63,64 за баррель, что на 0,87% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на 0,3%, до $64,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,92%, до $59,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,3%, до $59,91 за баррель.

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный на прошлой неделе, предполагает рекордный избыток предложения на мировом рынке в 2026 году. МЭА ожидает, что предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки.

В центре внимания нефтяных трейдеров остается политика президента США Трампа. Он выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана. Кроме того, инвесторы ждут шагов Трампа в адрес Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении этой страны, но не раскрыл подробностей.

Конгресс США после получения одобрения президента Дональда Трампа начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил в понедельник американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). "Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал Грэм в соцсети Х.

Он напомнил, что этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ". В воскресенье Трамп заявил, что готов поддержать этот законопроект.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.