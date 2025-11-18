.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Совкомбанка
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,8%
Экономика России увеличится на 0,8% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущие прогнозы ЕК предполагали рост ВВП РФ на 1,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, ЕК ожидает увеличения российской экономики в 2027...
 
Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в сентябре превысила 57%
Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре 2025 года вновь обновила максимум, достигнув 57,4% после 55,4% в августе и 54,9% в июле, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре...
 
18 ноября 2025 года 11:54

"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Совкомбанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Совкомбанка, при этом банк является один из главных бенефициаров состоявшегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты позитивно оценивают непосредственно результаты эмитента за 3К25 по МСФО.

"Мы отмечаем более быструю нормализацию чистой процентной маржи благодаря снижению ставок, сильную динамику чистых комиссионных расходов, - отмечают они. - Стоимость риска, хотя и остается повышенной, снизилась в квартальном выражении. Это может говорить о прохождении пика во II квартале, как и у многих других банков".

Вместе с тем, обращают внимание Перминов и Шаров, рынок негативно отреагировал на рекомендацию менеджмента не выплачивать вторую часть дивидендов, хотя, на их взгляд, такая вероятность была высокой.

"Мы связываем сильную реакцию с тем, что дивиденды отменили на фоне позитивных финансовых результатов бизнеса и без каких-либо сделок слияний и поглощений. С другой стороны, в III квартале ускорился рост активов и кредитного портфеля, а рентабельность капитала восстановилась, поэтому реинвестирование капитала в рост бизнеса выглядит оправданно", - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре.

"Cохраняем "нейтральный" взгляд. Акции торгуются с мультипликатором P/E 4,8х на базе нашего прогноза прибыли за 2025 год против среднеисторического значения 3,6х. На наш взгляд, Совкомбанк - один из главных бенефициаров состоявшегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - заключают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 ноября 2025 года 19:30
Рынок акций РФ во вторник превысил 2560п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании
Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ во вторник подскочил на надеждах на прогресс в украинском урегулировании после сообщений президента Украины Владимира Зеленского о планах посетить Турцию для подготовки к "активизации" мирных переговоров. Индекс МосБиржи превысил 2560 пунктов, хотя в начале торгов в отсутствие новостей индикатор опускался ниже 2500 пунктов.    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 19:25
Рубль практически не изменился к юаню во вторник на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением
Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник; рубль был относительно стабилен на биржевых торгах 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением и относительно спокойной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 19:00
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций РусАла
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Цены на алюминий в следующем году могут перейти к снижению до $2500-2600 за тонну (на 10-12% с текущих уровней), полагает эксперт. По его мнению, для этого есть несколько...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 18:28
"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco до $876
"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco Wholesale с $620 до $876 за бумагу и рекомендацию - до "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. Потенциал снижения составляет 4% с текущих уровней. "Costco продолжает демонстрировать одни из сильнейших финансовых...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 18:01
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 500 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "НоваБев Групп" с целью 500 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Компания сделала еще один шаг к IPO...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 17:36
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power Co. на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 35,2 за штуку и потенциалом роста на 24,2%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "China Yangtze Power остается крупнейшим игроком в секторе гидроэнергетики с устойчивым "зеленым"...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 17:04
"Префы" Россети Ленэнерго привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции "ПАО "Россети Ленэнерго" привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Аналитики сервиса позитивно оценивают вышедшую бухгалтерскую отчетность "Россети Ленэнерго" по РСБУ за девять месяцев 2025 года,...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 16:37
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Татнефти
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Татнефть", сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам III квартала 2025 года совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить держателям обоих видов акций 8,13 руб. на акцию. Дивидендная доходность по...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 16:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "МГКЛ", судя по представленным операционным результатам за первые десять месяцев 2025 года, продолжает показывать один из самых...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 15:40
Рубль практически не изменился к юаню во вторник днем на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением
Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже днем во вторник; рубль относительно стабилен на биржевых торгах 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением.    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 15:33
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку c потенциалом роста на 2,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Сильный годовой отчет и анонс новых ускорительных плат и стоек Qualcomm для ЦОД поддержали акции...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 15:01
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Совкомфлота - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на биржевые долларовые облигации ПАО "Совкомфлот" серии БО-001P-02, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Совкомфлот" 19 ноября соберет книгу заявок на биржевые долларовые облигации серии БО-001P-02 со сроком обращения четыре года...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 2972,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2972,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,61%, стоп-приказ: 2433,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 14:05
Динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекции вверх - ПСБ
Текущая динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекционного движения вверх, целью может стать уровень 2630 пунктов, однако его достижение остается под вопросом, считает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Поводом к покупкам на фондовом рынке во вторник стало улучшение ожиданий по...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 13:42
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Промомеда
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Промомед" с прогнозной стоимостью на уровне 654,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Фармацевтическая компания представила операционные результаты за девять месяцев 2025 года. Выручка...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.