"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Совкомбанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Совкомбанка, при этом банк является один из главных бенефициаров состоявшегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эксперты позитивно оценивают непосредственно результаты эмитента за 3К25 по МСФО.

"Мы отмечаем более быструю нормализацию чистой процентной маржи благодаря снижению ставок, сильную динамику чистых комиссионных расходов, - отмечают они. - Стоимость риска, хотя и остается повышенной, снизилась в квартальном выражении. Это может говорить о прохождении пика во II квартале, как и у многих других банков".

Вместе с тем, обращают внимание Перминов и Шаров, рынок негативно отреагировал на рекомендацию менеджмента не выплачивать вторую часть дивидендов, хотя, на их взгляд, такая вероятность была высокой.

"Мы связываем сильную реакцию с тем, что дивиденды отменили на фоне позитивных финансовых результатов бизнеса и без каких-либо сделок слияний и поглощений. С другой стороны, в III квартале ускорился рост активов и кредитного портфеля, а рентабельность капитала восстановилась, поэтому реинвестирование капитала в рост бизнеса выглядит оправданно", - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре.

"Cохраняем "нейтральный" взгляд. Акции торгуются с мультипликатором P/E 4,8х на базе нашего прогноза прибыли за 2025 год против среднеисторического значения 3,6х. На наш взгляд, Совкомбанк - один из главных бенефициаров состоявшегося и ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - заключают эксперты.

