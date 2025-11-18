Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 5,3 рубля за штуку на конец 2026 года, сообщается в комментарии старшего аналитика Марии Лукиной.

Эмитент раскрыл операционные результаты за 10М25.

"В октябре заработано 4 млрд руб. выручки, что на 8% больше сильного результата сентября. В итоге за 10М25 был превзойден наш годовой прогноз по этому показателю (20,6 млрд руб.), и мы планируем пересмотреть его в сторону повышения, - отмечает эксперт. - В связи с этим ожидаем небольшой позитивный эффект для прогноза прибыли благодаря умеренному росту портфелей прибыльных подразделений. Операционные результаты подтверждают нашу положительную оценку бумаги: целевую цену в 5,3 руб. к концу следующего года и рейтинг "покупать".

