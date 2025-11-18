.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,8%
Экономика России увеличится на 0,8% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущие прогнозы ЕК предполагали рост ВВП РФ на 1,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, ЕК ожидает увеличения российской экономики в 2027...
 
Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в сентябре превысила 57%
Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре 2025 года вновь обновила максимум, достигнув 57,4% после 55,4% в августе и 54,9% в июле, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре...
 
18 ноября 2025 года 10:49

"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ТМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК), сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент продал крупному институциональному инвестору казначейский пакет акций, выкупленных в ходе процесса перехода на единую акцию.

Компания продала 1 млн 166,51 тыс. штук акций (0,1% от общего количества акций и 60% от выкупленного у несогласных пакета) на общую сумму 135,432 млн рублей. Цена за одну акцию соответствовала цене выкупа - 116,1 руб./штука.

"Считаем новость нейтральной. Полученные от продажи деньги ТМК может направить на погашение долга, что снизит долговую нагрузку и, соответственно, процентные расходы. Согласно отчетности за I полугодие, Чистый долг/EBITDA эмитента составлял 3,2х, а чистый долг - 293 млрд руб." - отмечают эксперты "БКС МИ".

"Сохраняем "позитивный" взгляд на акции ТМК. Мультипликатор Р/Е исходя из нашего прогноза прибыли на 2026 год составляет 4,8x, что близко к среднеисторическим значениям. В данный момент спрос на продукцию низкий из-за сокращения закупок со стороны нефтегазового сектора, - пишут аналитики в обзоре. - Ждем, что в 2026 году нефтяники снова начнут пополнять запасы трубной продукции, что поддержит финансовые результаты эмитента. Значительным позитивным фактором для компании может стать дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 ноября 2025 года 19:30
Рынок акций РФ во вторник превысил 2560п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании
Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ во вторник подскочил на надеждах на прогресс в украинском урегулировании после сообщений президента Украины Владимира Зеленского о планах посетить Турцию для подготовки к "активизации" мирных переговоров. Индекс МосБиржи превысил 2560 пунктов, хотя в начале торгов в отсутствие новостей индикатор опускался ниже 2500 пунктов.    читать дальше
18 ноября 2025 года 19:25
Рубль практически не изменился к юаню во вторник на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением
Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник; рубль был относительно стабилен на биржевых торгах 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением и относительно спокойной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
18 ноября 2025 года 19:00
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций РусАла
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Цены на алюминий в следующем году могут перейти к снижению до $2500-2600 за тонну (на 10-12% с текущих уровней), полагает эксперт. По его мнению, для этого есть несколько...    читать дальше
18 ноября 2025 года 18:28
"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco до $876
"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco Wholesale с $620 до $876 за бумагу и рекомендацию - до "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. Потенциал снижения составляет 4% с текущих уровней. "Costco продолжает демонстрировать одни из сильнейших финансовых...    читать дальше
18 ноября 2025 года 18:01
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 500 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "НоваБев Групп" с целью 500 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Компания сделала еще один шаг к IPO...    читать дальше
18 ноября 2025 года 17:36
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power Co. на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 35,2 за штуку и потенциалом роста на 24,2%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "China Yangtze Power остается крупнейшим игроком в секторе гидроэнергетики с устойчивым "зеленым"...    читать дальше
18 ноября 2025 года 17:04
"Префы" Россети Ленэнерго привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции "ПАО "Россети Ленэнерго" привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Аналитики сервиса позитивно оценивают вышедшую бухгалтерскую отчетность "Россети Ленэнерго" по РСБУ за девять месяцев 2025 года,...    читать дальше
18 ноября 2025 года 16:37
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Татнефти
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Татнефть", сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам III квартала 2025 года совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить держателям обоих видов акций 8,13 руб. на акцию. Дивидендная доходность по...    читать дальше
18 ноября 2025 года 16:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "МГКЛ", судя по представленным операционным результатам за первые десять месяцев 2025 года, продолжает показывать один из самых...    читать дальше
18 ноября 2025 года 15:40
Рубль практически не изменился к юаню во вторник днем на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением
Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже днем во вторник; рубль относительно стабилен на биржевых торгах 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением.    читать дальше
18 ноября 2025 года 15:33
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку c потенциалом роста на 2,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Сильный годовой отчет и анонс новых ускорительных плат и стоек Qualcomm для ЦОД поддержали акции...    читать дальше
18 ноября 2025 года 15:01
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Совкомфлота - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на биржевые долларовые облигации ПАО "Совкомфлот" серии БО-001P-02, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Совкомфлот" 19 ноября соберет книгу заявок на биржевые долларовые облигации серии БО-001P-02 со сроком обращения четыре года...    читать дальше
18 ноября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 2972,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2972,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,61%, стоп-приказ: 2433,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
18 ноября 2025 года 14:05
Динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекции вверх - ПСБ
Текущая динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекционного движения вверх, целью может стать уровень 2630 пунктов, однако его достижение остается под вопросом, считает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Поводом к покупкам на фондовом рынке во вторник стало улучшение ожиданий по...    читать дальше
18 ноября 2025 года 13:42
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Промомеда
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Промомед" с прогнозной стоимостью на уровне 654,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Фармацевтическая компания представила операционные результаты за девять месяцев 2025 года. Выручка...    читать дальше
