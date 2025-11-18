Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2450-2530п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит торги в диапазоне 2450-2530 пунктов во вторник, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Отмечаем, что уход индекса под отметку 2500 пунктов, на наш взгляд, откроет рынку дорогу к следующей цели снижения - уровню 2400 пунктов, который соответствует минимумам декабря прошлого года, - пишет эксперт в комментарии. - Учитывая отсутствие поддерживающих новостей и преобладание рисков снижения на среднесрочном горизонте, консервативным инвесторам стоит продолжить занимать выжидательную позицию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.