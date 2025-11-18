Рынок акций РФ, вероятно, останется под давлением во вторник - "Цифра брокер"

Российский рынок акций, вероятно, останется под давлением в течение торговой сессии вторника, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Вышедшие ранее данные о замедлении инфляции в октябре могут поддержать настроения на фондовых рынках на ожиданиях возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, - отмечают аналитик в комментарии. - Тем не менее геополитические риски, включая угрозу вторичных санкций и неопределенность вокруг активов "ЛУКОЙЛа", будут сдерживать попытки роста. В условиях информационного затишья мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2500-2580 пунктов. Ближайшая поддержка находится в области 2450 пунктов, а сопротивление - 2636 пунктов".

