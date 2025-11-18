Рынок ОФЗ пока будет консолидироваться на достигнутых уровнях - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях в ближайшие одну-три недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ в понедельник ожидаемо перешел к консолидации под уровнем 118 пунктов по индексу RGBI при отсутствии значимых новостных триггеров, констатирует эксперт.

Позитив от аукционов Минфина и данных по инфляции на прошлой неделе уже был впитан рынком - традиционно новые ориентиры для инвесторов появятся в среду (индикатор спроса на госбумаги по итогам аукционов и оперативная статистика по недельной инфляции), отмечает он в обзоре ПСБ.

Грицкевич также указывает, что в целом пока картина складывается за умеренное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре на фоне торможения роста цен на топливо. Однако сдерживающим фактором, указывает аналитик, выступают признаки ускорения кредитования в октябре. В результате баланс факторов все еще остается неустойчивым.

"Тактические цели остаются прежними - консолидация рынка в ближайшие одну-три недели с риском коррекции по индексу RGBI в район 117-116 пунктов при восстановлении индекса до 118-120 пунктам к концу 2025 года", - пишет Грицкевич в материале банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.