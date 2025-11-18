Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 18 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Конгресс США после получения одобрения президента Дональда Трампа начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил в понедельник американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). "Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал Грэм в соцсети Х.

Он напомнил, что этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ". В воскресенье Трамп заявил, что готов поддержать этот законопроект.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Американские фондовые индексы начали неделю с негативным настроем. Участники торгов ждут выхода важных статистических данных, публикации которых не было в период шатдауна (временной приостановки работы федеральных учреждений). Так, в четверг Бюро статистики обнародует отчет о состоянии рынка труда за сентябрь. Министерство торговли США во вторник представит данные об изменении заказов промпредприятий, в среду - о внешнеторговом балансе. Изначально все эти отчеты предполагалось опубликовать в начале октября.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Инвесторов по-прежнему беспокоит напряженность в отношениях КНР и Японии после высказываний премьера последней Санаэ Такаити о возможности военного ответа Токио на атаку Тайваня Китаем. Эти комментарии вызвали негативную реакцию со стороны Пекина. Руководитель департамента Азии и Океании в МИД Японии Масааки Канаи в понедельник отправился в Китай в связи со сложившейся ситуацией, сообщает информагентство "Киодо".

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 1,7%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 2,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi упало на 3,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,9%.

В свою очередь мировые цены на нефть также снижаются в ходе торгов во вторник. Трейдеры оценивают потенциальное влияние геополитических факторов на рынок на фоне прогнозов избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $63,67 за баррель, что на 0,83% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на 0,3%, до $64,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,87%, до $59,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,3%, до $59,91 за баррель.

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный на прошлой неделе, предполагает рекордный избыток предложения на мировом рынке в 2026 году. МЭА ожидает, что предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки.

В центре внимания нефтяных трейдеров остается политика президента США Трампа. Он выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана. Кроме того, инвесторы ждут шагов Трампа в адрес Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении этой страны, но не раскрыл подробностей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,132 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,817 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 ноября снизился на 0,09% и составил 118,31 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (15-17 ноября) прибавил 0,01%, поднявшись до 1188,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-1,04%), "Почта России БО-002P-03" (-0,76%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,45%) и "Автодор-003Р-02" (-0,38%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-16R" (+0,4%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,29%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ДельтаЛизинг" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 в размере 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом "не менее 5 млрд рублей" прошел 17 ноября. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 17,15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 18,57% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,7 года. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ) установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 15,99% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,97% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Автобан-финанс" зафиксировало объем размещения 6-летних облигаций серии БО-П07 с офертой через 2 года и 1 месяц (750 дней) в размере 5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 3 млрд рублей" прошел 17 ноября. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Для 1-го купона используется значение ключевой ставки, действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок. Для купонных периодов со 2-го по 25-й включительно используется значение ключевой ставки, действующее по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. По итогам маркетинга спред к ставке ЦБ был установлен в размере 350 базисных пунктов. Таким образом, ставка 1-го купона составит 20% годовых. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, предназначен только для квалифицированных инвесторов.

Альфа-банк с 10:00 18 ноября до 17:00 20 ноября проведет сбор заявок на выпуск 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-05 объемом не более 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона - фиксированная, ставки последующих купонов - плавающие (ключевая ставка ЦБ РФ + спред). Ориентир ставки 1-го купона - 20% годовых, ориентир спреда к ключевой ставке - 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации - 100 млн рублей. По выпуску в дату окончания 64-го купона (примерно через 5,25 года с даты размещения) предусмотрен call-опцион, в последующем досрочное погашение возможно в дату окончания каждого купонного периода, но только после получения согласования Банка России. Техразмещение выпуска запланировано на 24 ноября. Размещение будет проходить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Россети" (MOEX: FEES) 25 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-19R со сроком обращения 2,8 года (1020 дней) объемом 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 155 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) установило ставку 35-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 27% годовых. Компания начала размещение 10-летнего выпуска объемом 200 млн рублей 1 февраля и закончила 18 сентября 2024 года. Ставки1-13-го ежемесячных купонов составили 21% годовых, 19-20-го - 24% годовых, 21-го - 25% годовых, 22-го - 30% годовых, ставка 23-го купона установлена в размере 98% годовых с целью приблизить среднегодовую купонную ставку к уровню 29% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) выкупило по оферте 4 млн 524,954 тыс. облигаций серии 001Р-03R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 45,25% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставку полугодового купона до мая 2026 года компания установила перед офертой в размере 16% годовых.