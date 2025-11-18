Рубль, скорее всего, продолжит движение в верхней половине диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что при этом пара может вновь попытаться перейти к росту и протестировать верхнюю границу данного коридора, которая выступает ближайшим сопротивлением для китайской валюты.

"Отметим, что пока наблюдаемого в октябре подъема спроса на валюту со стороны юридических и физических лиц, который, вероятно, продолжает увеличиваться, не хватает для формирования полноценной восходящей тенденции в паре юань/рубль, - пишет Зварич в материале ПСБ. - При этом в рамках следующей недели рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В такой ситуации формируются возможности для удержания рублем позиции в паре с юанем в текущем торговом диапазоне до конца ноября".

