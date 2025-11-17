Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2510п по индексу МосБиржи, выстрелил ПИК после отказа от сплита

Москва. 17 ноября. Российский рынок акций начал неделю со снижения на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков; фактором поддержки выступили позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $64 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2510 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выстрелившие вверх акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+11,2%) на новостях об отказе компании от обратного сплита бумаг.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2510,64 пункта (-0,6%, минимум сессии - 2501,71 пункта), индекс РТС - 974,86 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 ноября, составил 81,1302 руб. (+0,26 копейки).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Совет директоров "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%, до 544,3 рубля) на заочном заседании 12 ноября рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на акцию каждого типа, сообщила компания в понедельник. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 11 января 2026 года.

Выплата 50% чистой прибыли компании по РСБУ за период соответствует ожиданиям большинства аналитиков, опрошенных "Интерфаксом". При этом консенсус (обновленный после публикации отчета по РСБУ) предполагал, что компания выплатит 8,38 рубля на акцию, поскольку некоторые прогнозы превышали расчетный дивиденд. Внеочередное собрание акционеров, на котором планируется рассмотреть вопрос о дивидендах, назначено на 24 декабря (реестр под собрание закроется 30 ноября).

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" выросли до 444 рублей за штуку, максимума с 10 октября.

Девелопер "ПИК" отказывается от обратного сплита акций и пересматривает дивидендную политику, сообщили в компании. Согласно публикации на сайте раскрытия информации, собрание акционеров не приняло решение об обратном сплите. "Компания прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов. По результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций", - прокомментировали это решение в "ПИКе".

Помимо этого, девелопер решил пересмотреть дивидендную политику. "ПИК" и биржа согласовали срок (апрель 2026 года) и детальный график по разработке новой дивидендной политики. На данный момент компания идет с опережением этого графика, и есть вероятность, что новая политика будет опубликована раньше этого срока", - сообщили в пресс-службе компании.

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%).

Согласно вышедшим вечером в пятницу данным Росстата, рост цен в РФ в октябре 2025 года составил 0,50% после роста на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне. За январь-октябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,81%. Рост цен в октябре оказался значительно ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в октябре на уровне 0,84%, недельные данные также указывали на рост на 0,84%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2025 года замедлилась до 7,71% (аналитики ожидали ускорения до 8,08%) с 7,98% на конец сентября после 8,14% на конец августа.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. "Слышал об этом, и меня это устраивает", - сказал он журналистам. Трамп пояснил: "Они предлагают законопроект, в соответствии с которым любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет обложена очень жесткими санкциями". Президент, не вдаваясь в подробности, добавил: "Мы можем добавить к этому Иран".

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию, их основой остаются понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужна дипломатия, поэтому диалог президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина - необходимый инструмент. "Президента за общение с Путиным многие подвергают критике. Но для достижения мира необходимо с людьми разговаривать", - сказал он в интервью Fox News. По словам Вэнса, Трамп понимает дестабилизирующее влияние конфликтов и поэтому делает акцент на достижении мира.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, в начале недели индекс МосБиржи продолжил снижение, но удержался выше 2500 пунктов. Инвесторов продолжают беспокоить геополитическая неопределенность, угроза вторичных санкций США к торговым партерам РФ, а также судьба зарубежных активов "ЛУКОЙЛа".

На американском рынке динамика смешанная: шатдаун правительства закончился, но остается тревога по поводу ИИ-сегмента, а кроме того, перспектива снижения процентных ставок ФРС в декабре неопределенная. Китай закрыл день в минусе - инвесторы опасаются усиления геополитического конфликта с Японией.

Во вторник в США станет известен объем промышленного производства за октябрь. Госдума РФ рассмотрит во II чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 гг. Мосбиржа начнет торги фьючерсами на индексы биткойна и эфириума, компании Henderson (MOEX: HNFG) и "Промомед" (MOEX: PRMD) представят операционные результаты. В условиях информационного затишья ожидания по индексу МосБиржи остаются нейтральными, прогноз на вторник - колебания в рамках 2500-2580 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи в течение дня колебался в узком диапазоне 2500-2520 пунктов, при этом объемы торгов оставались невысокими - менее половины среднедневного показателя за октябрь. Настроения на рынке сдержанные из-за отсутствия позитивных геополитических новостей.

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются под давлением продаж. На прошлой неделе США продлили компании срок для сворачивания зарубежных операций, который, вероятно, может быть продлен и в декабре. Акционеры девелопера "ПИК" не одобрили обратный сплит акций в пропорции 100:1. На этой новости акции компании вышли в лидеры роста дня. К апрелю 2026 года в компании планируется завершить мероприятия по пересмотру дивидендной политики. СД "Татнефти" рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 8,13 рубля на акцию, отметил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, давление на индекс МосБиржи оказали проседающие акции "ЛУКОЙЛа" из-за сохраняющейся неопределенности с продажей зарубежных активов НК. Ключевым фактором остается геополитика - отсутствие прогресса в переговорах РФ-США усиливает осторожность участников торгов. Президент США Дональд Трамп 16 ноября заявил, что республиканцы готовят законопроект о введении санкций против любых стран, сотрудничающих с Россией, напомнил эксперт.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме движется в нисходящем канале. Индикатор протестировал уровень поддержки 2502 пункта и отскочил вверх. При возобновлении снижения следующим уровнем поддержки может стать район 2486 пунктов, считает Гудым.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", данные Росстата по инфляции увеличивают вероятность понижения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре в направлении 16% и, возможно, ниже, что в целом также является благоприятным сценарием для рынков акций и облигаций.

Индекс МосБиржи в целом проявляет склонность к снижению из-за неблагоприятного геополитического фона. Кроме того, внимание инвесторов в первой половине недели может быть сконцентрировано на первичном размещении акций "ДОМ.РФ", которое завершится 20 ноября. При прочих равных консолидация на рынке может продолжиться в первой половине недели. Ближайшая поддержка находится в области 2450 пунктов по индексу МосБиржи, которая соответствует годовым минимумам, сопротивление - 2636 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, считают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, индекс МосБиржи опустился к уровню 3-недельной давности, приостановив откат у важного уровня поддержки 2500 пунктов. Если он не устоит, то с большей вероятностью индекс опустится к недавнему годовому минимуму в районе 2450 пунктов. На российские акции давит геополитика: обостряются риски введения вторичных санкций США в отношении торговых партнёров России. Без дополнительных сигналов рынок может сохранять боковую динамику торгов в пределах 2500-2580 пунктов.

Основным аутсайдером торгов остается "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH): США продлили переходный период санкций, и теперь страны имеют больше времени на оценку того, каким образом они могут приобрести активы НК. В то же время в лидеры роста рынка вырвались акции "ПИКа": девелопер отказывается от ранее анонсированного обратного сплита акций и пересматривает дивидендную политику, что позитивно для инвесторов.

"Облигации растут на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а для акций фактор снижения ставок пока не заложен в ценах. В этом - потенциал для будущего роста. Индекс МосБиржи стоит ждать на конец этого года на уровне 2700-2800 пунктов", - считает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE вырос на 0,1%, CAC40 и DAX просели на 0,2-1,2%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,2%).

Рынки Азии отыгрывали эскалацию напряженности в отношениях Китая и Японии. Причиной обострения отношений двух стран стали комментарии японского премьера Санаэ Такаити, которая в ходе выступления в парламенте заявила, что нападение Китая на Тайвань будет расцениваться как ситуация, "угрожающая выживанию Японии", и может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию.

По словам замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, высказывания японского премьера грубо нарушают основные нормы международных отношений, дезорганизуют послевоенный международный порядок, противоречат принципу "одного Китая" и "серьезно подрывают политическую основу китайско-японских отношений".

Экономика Японии в третьем квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Показатель снизился впервые с первого квартала минувшего года. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале он вырос на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,6% в прошлом квартале, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены просели в рамках коррекции после роста в конце минувшей недели.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,19 за баррель (-0,3% и +2,2% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,85 за баррель (-0,4% и +2,4% в пятницу).

Инвесторы пытаются оценить потенциальное влияние санкций и украинских атак по объектам энергетической инфраструктуры РФ на мировой рынок в условиях прогнозируемого избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+.

Аналитики ING ожидают, что переизбыток предложения на нефтяном рынке будет сохраняться до конца 2026 года. При этом они предупреждают о рисках, связанных с атаками на российские энергообъекты, а также с ситуацией вокруг захвата Ираном танкера вблизи Ормузского пролива - важнейшего маршрута, по которому идёт транспортировка нефти в объеме около 20 млн баррелей в сутки.

В центре внимания трейдеров также остается политика президента США Трампа, который выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Политик также сказал, что такая мера может быть введена и против Ирана.

Кроме того, инвесторы ждут действий Трампа в отношении Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно этой страны, но не раскрыл подробностей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-2,7%), "Озона" (-2,6%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-2,5%), ПАО "Промомед" (-2,1%)

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,6% и -0,5% "префы") в январе-сентябре 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 11,4% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 28,94 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выросли акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+12% и +17,5% "префы"), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+6,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,5% и +7,4% "префы"), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+2,6%), "Европлана" (MOEX: LEAS) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,91 млрд рублей (из них 8,7 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 7,27 млрд рублей на бумаги "Группы компаний ПИК" и 5,73 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).