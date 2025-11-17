Рубль практически не изменился по итогам торгов в понедельник благодаря стабилизации нефтяных цен

Москва. 17 ноября. Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи в понедельник; рубль отыграл утренние потери благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен и вернулся к уровням закрытия пятницы.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,371 руб., что всего на 0,45 копейки (или на 0,04%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 ноября всего на 0,26 копейки, до 81,1302 руб./$1, и понизил курс евро на 68,08 копейки, до 94,4179 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом опустился на 0,19 копейки - до 11,4002 рубля.

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник пытаются стабилизироваться около уровней закрытия предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $64,25 за баррель, что всего на 0,22% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустились в цене на 0,23%, до $59,95 за баррель.

Инвесторы пытаются оценить потенциальное влияние санкций и украинских атак по объектам энергетической инфраструктуры РФ на мировой рынок в условиях прогнозируемого избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+. Аналитики ING ожидают, что переизбыток предложения на нефтяном рынке будет сохраняться до конца 2026 года. При этом они предупреждают о рисках, связанных с атаками на российские энергообъекты, а также с ситуацией вокруг захвата Ираном танкера вблизи Ормузского пролива - важнейшего маршрута, по которому идет транспортировка нефти в объеме около 20 млн баррелей в сутки.

В центре внимания трейдеров также остается политика президента США Дональда Трампа. Он выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Политик также сказал, что такая мера может быть введена и против Ирана. Кроме того, инвесторы ждут действий Трампа в отношении Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно этой страны, но не раскрыл подробностей.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм, но не хочет устанавливать жесткие сроки. Законопроект в случае принятия позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт в США из стран, покупающих российские энергоносители и не оказывающих активной поддержки Украине.

В Кремле намерены внимательно следить за ходом рассмотрения в США законопроекта по санкциям в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, к его принятию отнеслись бы негативно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будем смотреть, как идет этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдет речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно", - сказал Песков журналистам, говоря о реакции Кремля на соответствующий законопроект.

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию, их основой продолжают оставаться понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

На вопрос, не отошли ли США от этих пониманий, представитель Кремля сказал: "Еще не было официального опровержения с американской стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют". "Было много комментариев, эти комментарии раздаются по мере развития ситуации, по мере проведения тех или иных переговоров, в том числе с европейцами, украинцами. Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему - это Анкоридж", - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, помощник президента РФ заявил, что контакты на тему проведения саммита Россия - США в Будапеште продолжаются. "Контакты идут (...), лидеры разговаривали друг с другом 16 октября, договорились о встрече в Будапеште, но на какое-то время отложили. Но контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужна дипломатия, поэтому диалог президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина - необходимый инструмент. "Президента за общение с Путиным многие подвергают критике. Но для достижения мира необходимо с людьми разговаривать", - сказал он в интервью Fox News. По словам Вэнса, Трамп понимает дестабилизирующее влияние конфликтов и поэтому делает акцент на достижении мира.

"Рубль сохраняет устойчивую динамику, удерживаясь вблизи отметки 11,35 рубля за китайский юань. По данным Банка России, в октябре объем валютных продаж со стороны экспортеров увеличился на 68% по сравнению с предыдущим месяцем. Одновременно вырос спрос на иностранную валюту со стороны как физических, так и юридических лиц, что в совокупности способствует сохранению стабильности курса нацвалюты в последнее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Прогнозный диапазон для пары "доллар/рубль" на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1, для пары "евро/рубль" - 93-95 руб./EUR1, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. По мнению эксперта, в качестве позитивного фона вступают данные по недельной инфляции в РФ, которая показала замедление. Оптимизма российскому энергетическому рынку способен добавить рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре на 13%, по данным ежемесячного отчета ОПЕК. При этом не на стороне рубля снижение нефтяных цен на фоне прогнозов ОПЕК+ по увеличению добычи в 2026 году.

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "если на текущей неделе курс юаня так и не сдвинется в диапазон 11,5-12 руб. за юань, то шансы увидеть до конца осени более слабые уровни курса рубля существенно снизятся, так как последняя неделя ноября, весьма вероятно, будет отмечена ростом предложения валюты со стороны экспортеров перед ноябрьской уплатой налогов".

"Наряду с сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политикой фундаментальные факторы продолжают способствовать сохранению относительно крепкого курса нацвалюты. В то же время, наблюдавшийся в октябре рост спроса на иностранную валюту со стороны юридических и физических лиц, вероятно, продолжается. Пока его силы хватило только для закрепления котировок в верхней части текущего торгового диапазона (11,0-11,5 руб. за юань). Хватит ли его импульса для дальнейшего смещения курсовых котировок к более слабым уровням, пока не ясно", - отмечает Попов.

"Таким образом, на предстоящей неделе возможно, что стоимость юаня попытается протестировать отметку в 11,5 руб. и попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12,0 руб., но вероятность реализации сценария с сохранением курса рубля на более крепких уровнях до конца месяца стремительно растет", - полагает специалист ПСБ.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) слегка выросли в краткосрочном сегменте и немного снизились на сроках в 3 и 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 ноября выросла на 3 базисных пункта - до 16,49% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась по отношению к пятнице на 2 базисных пункта и 17 ноября составила 16,5% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 4 базисных пункта, составив в понедельник 17,27% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 19,08% годовых.