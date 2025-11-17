"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 14,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Компания WuXi AppTec неплохо отчиталась за третий квартал - выручка и чистая прибыль показали динамичный рост, - отмечает эксперт. - Геополитические пертурбации и малопредсказуемая политика Трампа по-прежнему не оказывают ощутимого влияния на интерес американских компаний к контрактной разработке препаратов в Китае. Эмитент даже повысил прогноз по росту выручки в 2025 году. На текущий момент после локальной просадки бумага снова выглядит фундаментально недооцененной и торгуется с дисконтом в размере 14,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)".

WuXi AppTec - компания, расположенная в КНР, специализируется на контрактных исследованиях и производстве для фармацевтики и биотеха.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.