Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка на фоне опубликованных финрезультатов за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков.

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К25. Чистая прибыль в 3К25 составила 17,8 млрд руб. (без изменений г/г, 2,6х кв/кв), на 39% выше консенсус-прогноза и на 10% выше более оптимистичных ожиданий аналитиков Альфа-банка.

"Несмотря на по-прежнему низкий для банка уровень ROE (20% в 3К25), опубликованные показатели подтверждают, что прибыльность восстанавливается, - указывают эксперты Евгений Кипнис и Филипп Николаев. - По нашим оценкам, прибыль банка за 2025 год может составить 55-65 млрд руб. в зависимости от динамики ставки ЦБ и финансовых рынков до конца года. В 2026 годув рамках благоприятного макросценария прибыль банка, по нашим оценкам, может вернуться к уровню 2023 года (95 млрд руб.), что предполагает P/E 2026П на уровне 3,0х и 14%-й дисконт к Сбербанку".

Аналитики по-прежнему позитивно смотрят на акции Совкомбанка на долгосрочном горизонте и рассматривают коррекции на рынке как удачный момент для покупки этой бумаги.

