.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций HeadHunter
.
17 ноября 2025 года 18:01
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций HeadHunter
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитков. "HeadHunter показал финансовые результаты за 3К25 выше ожиданий, - пишут эксперты. - Результаты компании показывают высокий уровень контроля над бизнесом и качественного управления. По нашим прогнозам, за вторую половину года HeadHunter сможет выплатить дивиденд около 200-220 руб. на акцию, годовая дивдоходность - 16%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
17 ноября 2025 года 19:43
Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2510п по индексу МосБиржи, выстрелил ПИК после отказа от сплита
Москва. 17 ноября. Российский рынок акций начал неделю со снижения на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков; фактором поддержки выступили позитивные данные Росстата о замедлении годовой инфляции в октябре, а также стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется выше $64 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2510 пунктов, при этом лучше рынка выглядели выстрелившие вверх акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+11,2%) на новостях об отказе компании от обратного сплита бумаг. читать дальше
.17 ноября 2025 года 19:36
Москва. 17 ноября. Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи в понедельник; рубль отыграл утренние потери благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен и вернулся к уровням закрытия пятницы. читать дальше
.17 ноября 2025 года 19:11
Акции "Интер РАО" остаются фаворитами в электроэнергетическом секторе, отмечается в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". "Мы сохраняем нейтральный взгляд на перспективы российского электроэнергетического сектора на горизонте следующих 12 месяцев, - пишут эксперты. - Умеренные темпы... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:54
"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 14,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания WuXi AppTec неплохо отчиталась за третий квартал - выручка и... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:42
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка на фоне опубликованных финрезультатов за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К25. Чистая прибыль в 3К25 составила 17,8 млрд руб. (без изменений г/г, 2,6х кв/кв), на 39%... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:28
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар представил сильные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2025 года, - пишет эксперт. - Выручка и... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:16
Новый выпуск бондов Эталон-финанс может быть интересен при снижении купона вплоть до 19% - инвестбанк "Синара"
Новый выпуск 2-летних облигаций АО "Эталон-финанс" серии 002P-04 может быть интересен при снижении ставки фиксированного ежемесячного купона вплоть до 19%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". Компания "Эталон-финанс" назначила на 18 ноября сбор заявок на размещение 2-летних... читать дальше
.17 ноября 2025 года 17:39
Боковая динамика пары рубль/юань может сохраниться и на текущей неделе, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев. "На прошлой неделе валютная пара юань/рубль продолжила торговаться в боковом диапазоне, показав умеренный результат +0,5% н/н, - пишет аналитик в комментарии. -... читать дальше
.17 ноября 2025 года 16:57
Акции "ТМК", "Яндекса" и "Юнипро" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ТМК" в рамках среднесрочного нисходящего тренда приблизились к сильному уровню поддержки в районе 100 руб., при этом накопив серьезную перепроданность, - отмечает эксперт. -... читать дальше
.17 ноября 2025 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Магнита" с целью 2760 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 2,8%, стоп-приказ: 2892 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в последней... читать дальше
.17 ноября 2025 года 16:08
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Совкомфлот", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова. "Результаты эмитента за 3К25 оказались чуть хуже наших первоначальных оценок. На фоне все еще непростой ситуации считаем, что дивиденды по итогам 2025 года маловероятны. Однако с... читать дальше
.17 ноября 2025 года 15:53
Москва. 17 ноября. Китайский юань практически не изменился на торгах Московской биржи днем в понедельник по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня; рубль отыграл утренние потери благодаря наметившейся стабилизации нефтяных цен. читать дальше
.17 ноября 2025 года 15:45
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с целевой ценой 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Наша оценка... читать дальше
.17 ноября 2025 года 15:26
Аналитическая компания "Эйлер" понизила прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) до 5400 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 95% от текущего уровня, сообщается в материале экспертов. Эмитент представил слабые результаты за третий квартал текущего... читать дальше
.17 ноября 2025 года 15:05
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 3888,95 рубля до 4286,95 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Совет директоров эмитента рекомендовал утвердить дивиденды за 9М25 в размере 368 руб. на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.