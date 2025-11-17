Боковая динамика пары рубль/юань может сохраниться и на текущей неделе - "Эйлер"

Боковая динамика пары рубль/юань может сохраниться и на текущей неделе, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев.

"На прошлой неделе валютная пара юань/рубль продолжила торговаться в боковом диапазоне, показав умеренный результат +0,5% н/н, - пишет аналитик в комментарии. - Объем торгов был на уровне средних показателей. Мы считаем, что боковая динамика валютной пары может сохраниться и на текущей неделе, причем с сужением диапазона колебаний до 11,29-11,46 руб./юань. Однако стоить заметить, что на этой неделе сходятся трендовые линии, что может послужить для актива точкой роста волатильности".

Эксперт рекомендует портфельным инвесторам продолжать удерживать длинные позиции в валютной паре.

Спекулятивно настроенным инвесторам на текущей неделе, по мнению Беришева, тактически правильно выжидать развития динамики актива и открывать позиции в направлении движения пары только при пробое указанных границ: при выходе вверх, выше 11,46 руб./юань работать от покупки, а при выходе вниз, ниже 11,29 руб./юань, работать от продажи валютной пары, не забывая про защитные стоп-приказы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.