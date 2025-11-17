Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Совкомфлот", сообщается в обзоре аналитика Егора Объедкова.

"Результаты эмитента за 3К25 оказались чуть хуже наших первоначальных оценок. На фоне все еще непростой ситуации считаем, что дивиденды по итогам 2025 года маловероятны. Однако с учетом наличия одного из самых высоких санкционных дисконтов на рынке, в совокупности с ожидаемыми дивидендами по итогам 2026 года, полагаем, что потенциал к переоценке вверх сохраняется в течение 1К26 и далее, - пишет эксперт. - В базовом сценарии дивиденд по итогам 2026 года может составить более 5 руб. на акцию (и даже выше в случае ослабления курса рубля на фоне того, что доход компании формируется за счет валютной выручки)".

"Сохраняем рекомендацию "держать". При этом понимаем, что фундаментально бизнес может стоит существенно больше, однако наличие санкционных ограничений оказывает серьезное давление на финансовые показатели и, как следствие, на стоимость акций. Считаем, что на любых признаках геополитического потепления акция может получить один из самых сильных импульсов к росту", - говорится в материале банка.

