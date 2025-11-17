Фундаментальных поводов для роста рынка акций РФ пока нет - "Алор Брокер"

Фундаментальных поводов для роста у российского рынка акций в настоящее время нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

"Пробой уровня в 2510 пунктов по индексу Мосбиржи может увести индикатор на 70-100 пунктов вниз. Никаких новых негативных драйверов не появилось, просто рынок продолжает демонстрировать слабость в отсутствие фундаментальных поводов для роста. Поэтому покупать бумаги на текущей поддержке, даже спекулятивно, не хочется", - пишет эксперт.

