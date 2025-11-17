Прогнозная цена акций Совкомбанка на горизонте года - 20,1 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Котировки акций Совкомбанка обладают хорошим потенциалом роста, прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет 20,1 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал отчетность за третий квартал 2025 года по МСФО.

Прибыль оказалась намного выше ожиданий аналитиков, это было вызвано сильной динамикой основных доходных статей и положительными эффектами от валютной переоценки, говорится в материале экспертов.

Однако на звонке с аналитиками менеджмент Совкомбанка сообщил, что будет рекомендовать совету директоров не выплачивать вторую часть дивидендов за 2024 год. Данное решение связано с необходимостью поддержания капитального запаса для обеспечения роста в следующем году.

"Акции Совкомбанка, которые активно росли на неделе и по итогам недели оказались в лидерах, на новости по дивидендам упали в пятницу на 1,8%, закрывшись на уровне 12,78 руб., - отмечают эксперты телеграм-канала. - Банк является бенефициаром снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Мы полагаем, что есть большой потенциал роста цены его акций. Цель на двенадцать месяцев - 20,1 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.