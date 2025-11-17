Рубль утром снизился к юаню на фоне сохраняющихся геополитических рисков и дешевеющей нефти

Москва. 17 ноября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник; рубль дешевеет на биржевых торгах 17 ноября на фоне сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, а также дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4005 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,16 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рост цен в РФ в октябре 2025 года составил 0,50% после роста на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, сообщил в пятницу Росстат. За январь-октябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,81%. Рост цен в октябре оказался значительно ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в октябре на уровне 0,84%, недельные данные также указывали на рост на 0,84%.

Недельная инфляции рассчитывается по значительно более узкому набору товаров и услуг, чем месячная. В октябре недельные цифры указывали на рост средних тарифов на услуги, а в итоге тарифы на услуги снизились за месяц.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2025 года замедлилась до 7,71% (аналитики ожидали ускорения до 8,08%) с 7,98% на конец сентября после 8,14% на конец августа.

Мировые цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск снижается на 1,01%, до $63,74 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на 2,19%, до $64,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,1%, до $59,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,39%, до $60,09 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 0,6% на пятничной новости о возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в результате атаки экспорт нефти из Новороссийска был приостановлен. В воскресенье агентство, также со ссылкой на источники, написало о возобновлении экспорта.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 417 единиц, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на три и составило 125 единиц.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. "Слышал об этом, и меня это устраивает", - сказал он журналистам. Трамп пояснил: "Они предлагают законопроект, в соответствии с которым любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет обложена очень жесткими санкциями". Президент, не вдаваясь в подробности, добавил: "Мы можем добавить к этому Иран".

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм, но не хочет устанавливать жесткие сроки. Законопроект в случае принятия позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт в США из стран, покупающих российские энергоносители и не оказывающих активной поддержки Украине.

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию, их основой продолжают оставаться понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

На вопрос, не отошли ли США от этих пониманий, представитель Кремля сказал: "Еще не было официального опровержения с американской стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют". "Было много комментариев, эти комментарии раздаются по мере развития ситуации, по мере проведения тех или иных переговоров, в том числе с европейцами, украинцами. Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему - это Анкоридж", - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, помощник президента РФ заявил, что контакты на тему проведения саммита Россия - США в Будапеште продолжаются. "Контакты идут (...), лидеры разговаривали друг с другом 16 октября, договорились о встрече в Будапеште, но на какое-то время отложили. Но контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужна дипломатия, поэтому диалог президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина - необходимый инструмент. "Президента за общение с Путиным многие подвергают критике. Но для достижения мира необходимо с людьми разговаривать", - сказал он в интервью Fox News. По словам Вэнса, Трамп понимает дестабилизирующее влияние конфликтов и поэтому делает акцент на достижении мира.

Прогнозный диапазон для пары "доллар/рубль" на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1, для пары "евро/рубль" - 93-95 руб./EUR1, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. По мнению эксперта, в качестве позитивного фона вступают данные по недельной инфляции в РФ, которая показала замедление. Оптимизма российскому энергетическому рынку способен добавить рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре на 13%, по данным ежемесячного отчета ОПЕК. При этом не на стороне рубля - снижение нефтяных цен на фоне прогнозов ОПЕК+ по увеличению добычи в 2026 году.

По словам управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова, "если на текущей неделе курс юаня так и не сдвинется в диапазон 11,5-12 руб. за юань, то шансы увидеть до конца осени более слабые уровни курса рубля существенно снизятся, так как последняя неделя ноября, весьма вероятно, будет отмечена ростом предложения валюты со стороны экспортеров перед ноябрьской уплатой налогов".

"Наряду с сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политикой фундаментальные факторы продолжают способствовать сохранению относительно крепкого курса нацвалюты. В то же время, наблюдавшийся в октябре рост спроса на иностранную валюту со стороны юридических и физических лиц, вероятно, продолжается. Пока его силы хватило только для закрепления котировок в верхней части текущего торгового диапазона (11,0-11,5 руб. за юань). Хватит ли его импульса для дальнейшего смещения курсовых котировок к более слабым уровням, пока не ясно", - отмечает Попов.

"Таким образом, на предстоящей неделе возможно, что стоимость юаня попытается протестировать отметку в 11,5 руб. и попробовать закрепиться в диапазоне 11,5-12,0 руб., но вероятность реализации сценария с сохранением курса рубля на более крепких уровнях до конца месяца стремительно растет", - полагает специалист ПСБ.