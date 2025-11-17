Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 17 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост цен в РФ в октябре 2025 года составил 0,50% после роста на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, сообщил в пятницу Росстат. За январь-октябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,81%. Рост цен в октябре оказался значительно ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в октябре на уровне 0,84%, недельные данные также указывали на рост на 0,84%.

Недельная инфляции рассчитывается по значительно более узкому набору товаров и услуг, чем месячная. В октябре недельные цифры указывали на рост средних тарифов на услуги, а в итоге тарифы на услуги снизились за месяц.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре 2025 года замедлилась до 7,71% (аналитики ожидали ускорения до 8,08%) с 7,98% на конец сентября после 8,14% на конец августа.

Президент США Дональд Трамп готов поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. "Слышал об этом и меня это устраивает", - сказал он журналистам. Трамп пояснил: "Они предлагают законопроект, в соответствии с которым любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет обложена очень жесткими санкциями". Президент, не вдаваясь в подробности, добавил: "Мы можем добавить к этому Иран".

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, который давно продвигает сенатор Линдси Грэм, но не хочет устанавливать жесткие сроки. Законопроект в случае принятия позволит Трампу вводить пошлины до 500% на импорт в США из стран, покупающих российские энергоносители и не оказывающих активной поддержки Украине.

Россия и США продолжают контакты по украинскому урегулированию, их основой продолжают оставаться понимания, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже. Мы считаем, что это действительно хороший путь для достижения мирного урегулирования", - сказал Ушаков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

На вопрос, не отошли ли США от этих пониманий, представитель Кремля сказал: "Еще не было официального опровержения с американской стороны о том, что эти договоренности и понимания не действуют". "Было много комментариев, эти комментарии раздаются по мере развития ситуации, по мере проведения тех или иных переговоров, в том числе с европейцами, украинцами. Много сигналов, какие-то нам нравятся, какие-то не нравятся, но основа всему - это Анкоридж", - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, помощник президента РФ заявил, что контакты на тему проведения саммита Россия - США в Будапеште продолжаются. "Контакты идут (...), лидеры разговаривали друг с другом 16 октября, договорились о встрече в Будапеште, но на какое-то время отложили. Но контакты на этот счет идут", - сказал Ушаков.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужна дипломатия, поэтому диалог президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина - необходимый инструмент. "Президента за общение с Путиным многие подвергают критике. Но для достижения мира необходимо с людьми разговаривать", - сказал он в интервью Fox News. По словам Вэнса, Трамп понимает дестабилизирующее влияние конфликтов и поэтому делает акцент на достижении мира.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в пятницу, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе. Давление на фондовый рынок США 14 ноября оказало ослабление ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после высказываний ряда членов руководства американского ЦБ. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на 25 базисных пунктов в декабре теперь оценивается трейдерами в 44% против 67% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в понедельник на фоне повышенной напряженности в отношениях Китая и Японии. Причиной обострения отношений двух стран стали комментарии японского премьера Санаэ Такаити, которая в ходе выступления в парламенте заявила, что нападение Китая на Тайвань будет расцениваться как ситуация, "угрожающая выживанию Японии", и может спровоцировать военный ответ со стороны Токио. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию. Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал представление в связи с высказываниями Такаити.

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1%. Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,8%.

Мировые цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,98%, до $63,76 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на 2,19%, до $64,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,03%, до $59,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,39%, до $60,09 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 0,6% на пятничной новости о возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в результате атаки экспорт нефти из Новороссийска был приостановлен. В воскресенье агентство, также со ссылкой на источники, написало о возобновлении экспорта.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 417 единиц, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на три и составило 125 единиц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,219 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,674 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 ноября вырос всего на 0,02% и составил 118,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 1188,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,67%), "РЖД-001P-04R" (+0,56%) и "Автодор-003Р-02" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,4%), "АФК Система-1Р-11" (-0,39%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что НПП "Моторные технологии" 18 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-01-002P объемом 300 млн рублей. Ставки 1-20 квартальных купонов установлены на уровне 25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го купонных периодов.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) зафиксировало объем выпуска облигаций серии 002Р-04 на уровне 0,7 млрд рублей, выпуска серии 002Р-05 - на уровне 2,3 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов 002Р-04 в размере 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,94% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 002Р-05 установлен на уровне 290 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на два 3-летних выпуска прошел 14 ноября. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-49R с офертой через 2 года 10 месяцев (1023 дня) объемом 45 млрд рублей на уровне 18,08% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA + спред 170 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 14 ноября. Ориентир спреда при открытии книги заявок составлял не выше 175 базисных пунктов, ориентир по объему - 30 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ДельтаЛизинг" установило ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 18,68% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, а кроме того, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,7 года. Сбор заявок на выпуск пройдет 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) в конце ноября - начале декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонного периодов, в результате дюрация составит около 2,2 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Село Зеленое холдинг" планирует 2 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Техразмещение запланировано на 5 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Мосбиржа 1 октября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") установило ставку 18-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 19,7% годовых. Компания разместила выпуск в июне 2024 года. Выплачиваются переменные купоны, продолжительность 1-го купонного периода составила 2 дня; со 2-го по 49-й купоны ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 18-го купона облигаций 2-й серии объемом 400 млн рублей на уровне 25,16% годовых. Компания размещала 10-летний выпуск с 22 июля 2024 года по 20 января 2025 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.