Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1, для пары рубль/евро - 93-95 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

На взгляд эксперта, в качестве позитивного фона вступают данные по недельной инфляции в РФ, которая показала замедление. Оптимизма российскому энергетическому рынку способен добавить рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре на 13%, по данным ежемесячного отчета ОПЕК.

"При этом не на стороне рубля - снижение нефтяных цен на фоне прогнозов ОПЕК+ по увеличению добычи в 2026 году, - указывает Тимошенко. - Доллар остается под давлением от окончания шатдауна в Соединенных Штатах, а отдельной волатильности рынку может добавить ожидаемое возобновление публикации статистических данных по экономике США. Между тем в еврозоне в фокусе внимания - октябрьское замедление динамики потребительских цен в Германии".

