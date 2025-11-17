Рынок акций, вероятно, продолжит консолидацию в начале текущей недели - "Цифра брокер"

Рынок акций, вероятно, продолжит консолидацию в начале текущей недели, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"Фондовые индикаторы на прошлой неделе не смогли развить восстановление. Индекс Мосбиржи в целом проявляет склонность к снижению из-за неблагоприятного геополитического фона, - отмечают эксперты в комментарии. - Кроме того, внимание инвесторов в первой половине недели может быть сконцентрировано на первичном размещении акций ДОМ.РФ, которое завершится 20 ноября. При прочих равных консолидация на рынке может продолжиться в первой половине недели. Ближайшая поддержка находится в области 2450 пунктов по индексу Мосбиржи, которая соответствует годовым минимумам, сопротивление - на уровне 2636 пунктов".

