Мировые фондовые индексы преимущественно в минусе, нефть дешевеет

Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq завершил торги в плюсе. Рынки акций АТР торгуются преимущественно в минусе. Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $63,8 за баррель

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в пятницу, Nasdaq Composite завершил сессию в плюсе.

Трейдеры возобновили покупки акций компаний технологического сектора, резко просевшие за предыдущие несколько дней. Стоимость бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) к закрытию рынка выросла на 1,8%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 2,4%, Palantir Technologies - на 1,1%, Applied Materials (SPB: AMAT) Inc. - на 1,3%, Broadcom (SPB: AVGO) Inc. - на 0,7%, Tesla (SPB: TSLA) Inc. - на 0,6%.

Nvidia опубликует квартальную отчетность 19 ноября, и инвесторы рассчитывают получить новые свидетельства того, что гонка за доминирование в сфере новых технологий не теряет обороты, пишет Reuters.

"Если отчетность Nvidia разочарует, ИТ-сектор будет наказан трейдерами, - говорит аналитик Horizon Investments Майк Диксон. - Однако, как мы видим в данный момент, покупатели быстро возвращаются после просадки акций и стабилизируют рынок".

Давление на фондовый рынок США в пятницу оказало ослабление ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после высказываний ряда членов руководства американского ЦБ. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на 25 базисных пунктов в декабре теперь оценивается трейдерами в 44% против 67% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Дальнейшее снижение ставки может в большей степени способствовать закреплению повышенной инфляции в США, чем поддержать рынок труда, заявил в пятницу президент Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид.

"Я не думаю, что дальнейшее уменьшение ставки способно серьезно залатать какие-то трещины на рынке труда - проблемы, которые, скорее всего, возникают из-за миграционной политики и структурных изменений в технологиях, - сказал Шмид в ходе выступления на конференции в Денвере. - Однако они могут иметь долгосрочные последствия для инфляции, поскольку наша приверженность цели в 2% все чаще оказывается под вопросом".

Ранее два главных "голубя" в руководстве Федрезерва - главы ФРБ Миннеаполиса и Сан-Франциско Нил Кашкари и Мэри Дейли - дали понять, что склоняются в пользу сохранения ставки на прежнем уровне на предстоящем заседании, учитывая устойчивость экономики США и сохранение повышенной инфляции.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones по итогам торгов в пятницу стали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (-3,2%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-2,8%), American Express Co. (SPB: AXP) (-2,1%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-1,9%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-1,8%).

Капитализация Walmart Inc. (SPB: WMT) уменьшилась на 0,1%. Компания объявила о назначении президентом и главным исполнительным директором руководителя ее американского подразделения Джона Фернера с 1 февраля 2026 года. Нынешний CEO компании Даг Макмиллон останется в совете директоров до июня 2026 года и будет консультировать нового CEO до конца 2027 финансового года.

Цена акций Merck & Co. (SPB: MRK) практически не изменилась после объявления о покупке фармкомпанией разработчика экспериментального препарата для профилактики гриппа Cidara Therapeutics Inc. за $9,2 млрд. Бумаги Cidara подорожали более чем вдвое.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу снизился на 0,65% - до 47147,48 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,05% - до 6734,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,13%, составив 22900,59 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник на фоне повышенной напряженности в отношениях Китая и Японии.

Причиной обострения отношений двух стран стали комментарии японского премьера Санаэ Такаити, которая в ходе выступления в парламенте заявила, что нападение Китая на Тайвань будет расцениваться как ситуация, "угрожающая выживанию Японии", и может спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию.

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал представление в связи с высказываниями Такаити.

По словам замминистра, высказывания японского премьера грубо нарушают основные нормы международных отношений, дезорганизуют послевоенный международный порядок, противоречат принципу "одного Китая" и "серьезно подрывают политическую основу китайско-японских отношений".

Сунь Вэйдун подчеркнул, что "дела Тайваня - это сугубо внутренние дела Китая". "Сегодня любой, кто посмеет вмешаться в дело воссоединения Китая в любой форме, несомненно, получит тяжелый удар от Китая!" - предупредил он.

Он призвал Токио "осознать и исправить свои ошибки, отказаться от негативных замечаний и не идти дальше по ложному пути", заявив, что в противном случае ответственность за все последствия придется нести Японии.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Trip.com Group, дешевеющие на 4,6%.

Рыночная стоимость Lenovo уменьшается на 4,2%, Sino Biopharmaceutical - на 3,3%, Wuxi Biologics и Zijin Mining Group - на 3,2%.

Капитализация CNOOC и Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. повышается на 1,5%, JD Health International - на 0,7%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 0,6%, CLP Holdings - на 0,4%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,1%.

Экономика Японии в третьем квартале уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства, которые были опубликованы в понедельник.

Показатель снизился впервые с первого квартала минувшего года. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале он вырос на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,6% в прошлом квартале, отмечает Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги CyberAgent (-11,7%).

Рыночная стоимость Isetan Mitsukoshi Holdings уменьшается на 11,1%, Ryohin Keikaku - на 9,8%, Shiseido - на 9,7%, Credit Saison - на 8,5%.

Цена бумаг Mitsui Kinzoku увеличивается на 8,4%, Ibiden - на 7,1%, Japan Steel Works - на 6,5%, Chugai Pharmaceutical - на 5,6%, нарастившей чистую прибыль в апреле-сентябре Sumitomo Mitsui Financial Group - на 4,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,8%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 3,4%, Posco - на 0,6%.

Цена бумаг Korean Air Lines уходит вниз на 1,1%, Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился.

BHP сократила рыночную стоимость на 0,6%, Rio Tinto - нарастила на столько же.

Цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъема в конце прошлой недели.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск снижается на $0,60 (0,93%), до $63,79 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $1,38 (2,19%), до $64,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,61 (1,02%), до $59,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,4 (2,39%), до $60,09 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 1,2%, WTI - на 0,6% на пятничной новости о возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в результате атаки экспорт нефти из Новороссийска был приостановлен. В воскресенье агентство, также со ссылкой на источники, написало о возобновлении экспорта.

"Инвесторы пытаются оценить, в какой степени украинские атаки повлияют на экспорт российской нефти в долгосрочной перспективе, а также фиксируют прибыль после пятничного ралли", - написал аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава.

По его мнению, цены на нефть марки WTI в ближайшее время останутся около $60 за баррель и будут колебаться в диапазоне шириной $5 за баррель.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Он также сказал, что такая мера может быть введена и против Ирана.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на три и достигло 417 единиц, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на три и составило 125 единиц.