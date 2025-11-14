Рынок акций РФ на неделе просел в отсутствие геополитического позитива

Рынок акций РФ в начале второй декады ноября возобновил снижение на фоне отсутствия позитивных геополитических новостей, укрепления рубля и локально упавшей нефти (фьючерс на Brent падал ниже $63 за баррель); сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, подогревающие ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи в начале недели протестировал рубеж сопротивления 2600 пунктов, но затем откатился в район 2525 пунктов, причем одним из факторов давления выступили упавшие бумаги "ЛУКОЙЛа", объявившего форс-мажор на иракском нефтяном месторождении после недавних санкций США.

В период с 10 по 14 ноября индекс МосБиржи снизился на 1,6% и составил 2525,68 пункта, индекс РТС потерял 1,5% и достиг 980,73 пункта. Январский фьючерс на нефть Brent подрос на 1,3%, до $64,42 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,1 рубля, до 81,1276 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (-2,9%), игроки выборочно фиксировали прибыль после роста, подогретого ранее позитивными данными Росстата о замедлении инфляции и надеждами на прогресс в украинском урегулировании. Индекс МосБиржи откатился ниже 2560 пунктов после утреннего роста до 2600 пунктов.

НК "ЛУКОЙЛ" объявила о форс-мажорных обстоятельствах на иракском нефтяном месторождении Западная Курна-2 после того, как западные санкции в отношении российской нефтяной компании осложнили ее деятельность, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. По данным агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью "ЛУКОЙЛу".

Западная Курна-2 разрабатывается на основе сервисного 25-летнего контракта, подписанного "ЛУКОЙЛом" в январе 2010 года. Иракской госкомпании North Oil Company в проекте принадлежит 25%. Это одно из крупнейших в мире месторождений, первая нефть на проекте была получена в марте 2014 года. Его начальные извлекаемые запасы составляют около 14 млрд баррелей. Добыча нефти на проекте к 2026 году должна была увеличиться с 500 тыс. б/с до 800 тыс. б/с. "ЛУКОЙЛ" полностью финансирует затраты по всему проекту. После окончания этапа компенсации исторических затрат компания начала получать полное возмещение текущих затрат в виде доли в добытой нефти. Также "ЛУКОЙЛ" получает вознаграждение в размере своей доли (75%) от причитающихся участникам проекта $1,15 за каждый добытый баррель нефти и платит налог на прибыль.

Сбербанк (+1%) в 2025 году планирует нарастить чистую прибыль примерно на 6% к уровню 2024 года, что позволит побить рекорд по дивидендным выплатам, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября).

Президент США Дональд Трамп заявил вечером 7 ноября, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить украинский конфликт. При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем". По словам Трампа, в случае согласования его встречи с президентом РФ он хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

Венгерский премьер Виктор Орбан по итогам встречи с Трампом в Вашингтоне заявил агентству ЭФЭ, что власти США согласились вывести из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам "Дружба" и "Турецкий поток".

Акции "ЭЛ5-Энерго" (+12,2%) выросли на новостях, что совет директоров ПАО 11 ноября обсудит вопросы подготовки к собранию акционеров и цены выкупа акций.

Во вторник рынок акций РФ умеренно подрос на фоне локального геополитического новостного затишья и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $65 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2566 пунктов; лидировали в росте акции "ММК" (+3,8%), МКПАО "Хэдхантер" (+2,8%), Совкомбанка (+2,7%).

Подешевели бумаги МКПАО "Озон" (-3,1%) на первых торгах после редомициляции компании в САР Калининградской области, причем акции лидировали по оборотам (объем торгов превысил 17,767 млрд рублей). Также во вторник стартовала программа buyback "Озона" с целью поддержания программы долгосрочной мотивации сотрудников (бюджет buyback до конца 2026 года составит до 25 млрд рублей).

Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал Лавров в интервью российским СМИ.

По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Индии сократили импорт нефти из РФ, поэтому США в будущем планируют уменьшить пошлины на индийские товары.

Нефть выросла в ожидании завершения шатдауна в США и на фоне увеличения стоимости продуктов нефтепереработки на опасениях их дефицита. Возобновление работы правительства США должно поддержать спрос на топливо в экономике в целом и авиатопливо в частности (ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров).

В среду рынок акций РФ снизился в отсутствие свежих позитивных драйверов в условиях геополитического новостного затишья, подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал к $63 за баррель) и объявления Канадой новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи откатился ниже 2540 пунктов после утреннего роста выше 2575 пунктов; лидировали в падении акции "ЛУКОЙЛа" (-3,9%, до 4928 рублей), обновившие минимум с мая 2023 года.

Сбербанк (-0,8%) в январе-октябре 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,9% - до 1 трлн 419,5 млрд рублей, сообщил банк. В октябре чистая прибыль Сбера составила 149,6 млрд рублей, увеличившись на 11,5%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с высказыванием президента Сербии Александра Вучича о том, что Европа готовится к войне с Россией.

"Наши видения совпадают. Действительно, очень такие сильные полумилитаристские настроения в европейских странах. Они вымучивают из себя дальнейшее увеличение военных бюджетов. Некоторые страны, такие как Польша, уже почти до 5% довели. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их экономики. Это ведет к перенапряжению экономики и возымеет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия", - сказал Песков в интервью телеграм-каналу "Юнашев LIVE".

Тем временем, МИД Канады объявил об усилении санкций против РФ: ограничения вводятся в отношении 13 физических и 11 юридических лиц, связанных с кибер-инфраструктурой и газовой отраслью РФ, и в отношении 100 судов, относящихся, по мнению канадского МИД, к т.н. "теневому флоту" страны.

Нефть подешевела на фоне публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+0,5%, до 0,5202 рубля) одобрил проведение заочного собрания акционеров для реорганизации компании путем присоединения к ней АО "ВДК-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" через допэмиссию объемом 26 млрд 958 млн 745 тыс. 240 акций. Цена выкупа у несогласных с этой сделкой акционеров определена в 0,5653 руб. за акцию.

В четверг рынок акций РФ умеренно подрос в рамках коррекции на данных Росстата о замедлении инфляции, сдерживающим фактором выступили сохраняющаяся геополитическая неопределенность и подешевевшая нефть (фьючерс на Brent торговался у $63 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля превысил 2540 пунктов при смешанной динамике цен blue chips; в лидерах роста выступили акции "Полюса" (+2,1%) и "Сургутнефтегаза" (+1,4%), аутсайдерами - бумаги "Ростелекома" (-2,2%), "ММК" (-1,4%).

Подросли акции компании "Корпоративный центр ИКС 5" (+1,9%, до 2749 рублей) на новостях о рекомендации менеджмента по дивидендам за 9 месяцев (368 рублей на акцию, закрытие реестра 6 января 2026г).

Выручка ПАО "Ростелеком" в III квартале выросла на 8% (до 208,7 млрд рублей), показатель OIBDA вырос также на 8% (до 81,5 млрд рублей). Результаты по выручке и OIBDA оказались ниже консенсус-прогноза "Интерфакса".

Выручка ПАО "МТС" (+0,8%) в III квартале 2025 года выросла на 18,5% (до 213,8 млрд рублей), OIBDA группы - на 16,7% год к году (до 71,8 млрд рублей). Результаты МТС по выручке оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", а OIBDA - ниже ожиданий. Чистая прибыль группы МТС в III квартале 2025 года составила 6 млрд руб.

Как сообщил вечером в среду Росстат, рост потребительских цен в РФ с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника за 5 дней) составил 0,09% после 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника - за 9 дней). Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% на 5 ноября (7,98% на конец сентября), если ее рассчитывать из среднесуточных данных за октябрь и ноябрь 2024 года.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в ночь на четверг, что объектов для введения новых санкций против РФ остается все меньше. "У нас заканчиваются объекты, против которых можно ввести санкции", - сказал он журналистам в Канаде. Рубио напомнил, что недавно США "ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний". "Пройдет какое-то время, прежде чем от этого будет эффект", - предположил глава Госдепа.

И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете сообщило, что мировые поставки нефти в 2025 году достигнут 106,3 млн б/с, что на 3,1 млн б/с больше, чем в предыдущем году. В 2026 году МЭА ожидает, что объем мирового предложения нефти составит 108,7 млн б/с, что на 2,5 млн б/с больше, чем прогнозный уровень 2025 года.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее выросли на 6,413 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

В пятницу рынок акций РФ возобновил снижение из-за сокращения позиций игроками в конце недели на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сохранения геополитической неопределенности и ряда негативных корпоративных новостей; сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $64,4 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2525 пунктов.

Чистая прибыль Совкомбанка (-1,4%) по МСФО в III квартале текущего года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 17,8 млрд рублей; прибыль банка за 9 месяцев сократилась на 37,4%, до 35,4 млрд рублей.

Управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос заявил в пятницу, что банку нужен капитал для роста бизнеса в 2026 году, поэтому второй выплаты дивидендов за 2024 год может и не быть. "Менеджмент будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов в силу нескольких причин: в частности, это для того, чтобы сохранить запас капитала для роста в следующем году в ситуации макроэкономической неопределенности, которая сохраняется", - сообщил он журналистам.

Чистая прибыль "Совкомфлота" (-1,7%) по МСФО в III квартале составила $37 млн против прибыли $181 млн годом ранее, сообщается в отчете компании.

Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов Казахстана.

В период с 10 по 14 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (-7%), "Ростелекома" (-6%), ПАО "Группа Позитив" (-6%), "Совкомфлота" (-6%), "ЛУКОЙЛа" (-5%); лучше рынка оказались акции ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+12%), "Соллерса" (+11%), "Мосбиржи" (+10%).

Рынок акций РФ на следующей неделе сохранит попытки коррекционного восстановления, отыгрывая поступающие геополитические и корпоративные новости; также игроки будут следить за данными Росстата о динамике инфляции. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2450-2600 пунктов, для индекса РТС - 960-1020 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".