Рынок акций РФ в пятницу просел к 2525п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в минусе

Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за сокращения позиций игроками в конце недели на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сохранения геополитической неопределенности и ряда негативных корпоративных новостей; сдерживающим продажи фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $64,4 за баррель) и подорожавшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,6%). Индекс МосБиржи опустился в район 2525 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2525,68 пункта (-0,7%), индекс РТС - 980,73 пункта (-1,3%); лидировали в снижении акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 ноября, составил 81,1276 руб. (+52,66 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,5-1,6%, доллар от ЦБ РФ просел на 9,8 копейки.

Управление по осуществлению финансовых санкций казначейства Великобритании продлило до 14 февраля 2026 года лицензию на осуществление операций с болгарскими структурами "ЛУКОЙЛа" в рамках наложенных санкционных ограничений. Согласно сообщению ведомства, речь идет о взаимодействии с компаниями Lukoil Bulgaria EOOD и Lukoil Neftochim Burgas AD. Ранее сообщалось, что Великобритания в рамках масштабного обновления российского сегмента санкционного списка включила в него "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) 15 октября.

Также "ЛУКОЙЛ" сообщил в пятницу, что проводит переговоры о продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. О конкретной сделке будет объявлено после достижения финальных договоренностей и получения необходимых согласований от регуляторов, отмечает НК.

Подешевели в пятницу акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,3% "префы"), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,8%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

Чистая прибыль Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-1,4%) по МСФО в III квартале текущего года осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 17,8 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации. Прибыль банка за 9 месяцев 2025 года сократилась на 37,4%, до 35,4 млрд рублей. Результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший снижение чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 46,4% (до 30,3 млрд рублей), в III квартале - сокращение на 28,1% (до 12,8 млрд рублей).

Совкомбанку нужен капитал для роста бизнеса в 2026 году, второй выплаты дивидендов за 2024 год может и не быть, заявил управляющий директор банка Андрей Оснос. "Менеджмент будет рекомендовать не выплачивать вторую часть дивидендов в силу нескольких причин: в частности, это для того, чтобы сохранить запас капитала для роста в следующем году в ситуации макроэкономической неопределенности, которая сохраняется", - сообщил он журналистам в пятницу.

Чистая прибыль "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,7%) по МСФО в III квартале составила $37 млн против прибыли $181 млн годом ранее, сообщается в отчете компании.

МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-0,9%) по итогам III квартала 2025 года увеличила выручку на 1,9% - до 10,9 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA при этом снизилась на 5,4% - до 6,6 млрд рублей. Выручка и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку в 10,6 млрд рублей, а скорр. EBITDA - на уровне 6,1 млрд рублей. В то же время "Хэдхантер" понизил прогноз по итоговой выручке на 2025 год, ожидая ее увеличения в пределах 3%, сообщила компания. Изначально в компании ожидали роста показателя на 8-12% в 2025 году.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%) по МСФО в январе-сентябре этого года составила 113,8 млрд руб. после 110,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 2,6%. EBITDA достигла 131,2 млрд руб. (+14,3%).

Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов Казахстана.

"Мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно. Вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам роста", - сказала председатель Банка России. ЦБ оценивает темпы роста ВВП как сбалансированные на уровне 1,5-2,5%.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в конце недели активность торгов на рынке акций РФ оставалась невысокой, без существенных драйверов к росту, поскольку иностранные валюты не спешат ослабевать к рублю, геополитическая неопределенность сохраняется, а вероятность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ пока неочевидна по причине еще целого месяца до последнего в этом году заседания регулятора.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев также отмечает, что скромные попытки рынка акций подрасти не получили развития. Геополитическая неопределенность, усиление санкционного давления и "фактор пятницы" обусловили осторожность участников торгов. В то же время нефтяные котировки восстанавливались посла спада, а рубль снова начал нести умеренные потери.

В понедельник ожидаются выступления представителей ФРС и ЕЦБ. На российском рынке компании "ВИ.ру" (MOEX: VSEH), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) в понедельник опубликуют финансовые отчеты за 9 месяцев, Henderson (MOEX: HNFG) проведет ВОСА по вопросу дивидендов, "Роснефть" проведет заседание совета директоров (в повестке обсуждение дивидендных выплат).

"Без свежих драйверов в геополитике или рыночной конъюнктуре выйти из текущего боковика будет сложно, базовые ожидания по индексу Мосбиржи на следующую неделю - колебания в прежнем коридоре 2500-2600 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, рынок акций РФ вернулся к снижению после роста днем ранее. Давление на рынок оказали сообщения о возгорании на нефтебазе крупного перевалочного комплекса "Шесхарис", публикация ряда корпоративной отчетности, а также новость Reuters о приостановке экспорта нефти через порт Новороссийск, хотя эта информация официально не подтверждена.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме движется в нисходящем канале. Зоной поддержки может выступать уровень 2502 пункта, считает Гудым.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 4,1%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,4-0,7%), а в США динамика смешанная (к 18:50 МСК индекс Dow просел на 0,6%, S&P500 и Nasdaq подросли на 0,1-0,3%).

Негативное влияние на китайский рынок оказали статданные, в том числе показавшие замедление роста розничных продаж и промышленного производства в стране.

Промпроизводство в октябре увеличилось на 4,9% в годовом выражении после подъема на 6,5% в предыдущий месяц. Это минимальный прирост за 14 месяцев. Аналитики ожидали увеличения на 5,5%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,9% (в сентябре - на 3%). Эксперты прогнозировали увеличение на 2,7%.

Инвестиции в основные активы в январе-октябре уменьшились на 1,7% год к году. Падение превысило прогноз экспертов, предполагавший сокращение всего на 0,8%.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растут из-за опасений сокращения поставок сырья из России, отыграв большую часть падения в среду на новостях от ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $64,42 за баррель (+2,3% и +0,5% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $60,19 за баррель (+2,6% и +0,3% накануне).

Росту котировок способствует перспектива сокращения поставок из России после возгорания на нефтебазе в Новороссийске в результате падения фрагментов БПЛА.

Между тем аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз глобального спроса на нефть в сторону дальнейшего повышения: к 2040 году мировой спрос достигнет 113 млн баррелей в сутки против 103,5 млн б/с в 2024 году.

Еще в прошлом году Goldman прогнозировал, что спрос на нефть достигнет пика в 2034 году. Теперь ожидается, что пик наступит на шесть лет позже за счет более низких темпов внедрения электромобилей.

Ключевым драйвером потребления нефти станет нефтехимическая промышленность. Существенный вклад в поддержание спроса также внесет авиационный сектор.

В среду цены на нефть резко упали (фьючерс на Brent локально опускался ниже $63 за баррель) на новостях, что ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,3%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,2%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) (-2,2%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,1%), MDMG (MOEX: MDMG) (-2%).

Холдинг "Селигдар" по итогам 9 месяцев 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 53%, до 29,6 млрд рублей. Согласно отчетности компании по МСФО, консолидированная выручка выросла на 44%, до 61,8 млрд рублей. Чистый убыток снизился на 24%, до 7,7 млрд рублей.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-1,3%) в январе-сентябре 2025 года получило 108,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 6,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 13,6%, до 14,213 млрд рублей. Себестоимость при этом росла активнее - на 17,6%, до 13,4 млрд рублей.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-0,8%) в январе-сентябре 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,85 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась на 18,8%, составив 58,7 млрд рублей.

Выросли в пятницу акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+8,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,8% и +5,9% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,94 млрд рублей (из них 10,45 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,64 млрд рублей на акции "Т-Технологии").