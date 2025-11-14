.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
14 ноября 2025 года 19:41

Рубль слегка подешевел в пятницу на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 14 ноября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль подешевел на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,3755 руб., что на 2,55 копейки (или на 0,22%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15-17 ноября на 52,66 копейки, до 81,1276 руб./$1, и поднял курс евро на 1,4 рубля, до 95,0987 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом увеличился на 8,07 копейки - до 11,4021 рубля.

Мировые цены на нефть продолжают расти вечером в пятницу, пытаясь отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повышается на 2,25%, до $64,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к указанному времени на 2,54%, до $60,18 за баррель.

Росту нефтяных котировок способствует перспектива сокращения поставок из России после возгорания на нефтебазе в Новороссийске в результате падения фрагментов БПЛА.

Цены на нефть резко упали в среду, потеряв по итогам торгов порядка 4%. В тот день ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Между тем аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз глобального спроса на нефть в сторону дальнейшего повышения. Как говорится в прогнозе экспертов банка Юлии Григсби и Даана Струвена, к 2040 году мировой спрос достигнет 113 млн баррелей в сутки против 103,5 млн б/с в 2024 году. Еще в прошлом году Goldman прогнозировал, что спрос на нефть достигнет пика в 2034 году. Теперь ожидается, что пик наступит на шесть лет позже за счет более низких темпов внедрения электромобилей.

Ключевым драйвером потребления нефти станет нефтехимическая промышленность. Существенный вклад в поддержание спроса также внесет авиационный сектор.

Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила в пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов Казахстана.

"Мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно. Вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам роста", - сказала председатель Банка России. ЦБ оценивает темпы роста ВВП как сбалансированные на уровне 1,5-2,5%.

"В течение всей недели рубль продолжал торговаться в узком диапазоне 11,30-11,45 руб./юань при средних оборотах. Информация о расширении дисконта на экспортные цены Urals (до $20 за баррель, по данным Argus) не оказала значимого влияния на курс нацвалюты. По данным ЦБ, переход рубля к укреплению в октябре (+2,8% к предыдущему месяцу) после ослабления на 6% с июля, объясняется тем, что предложение валюты со стороны экспортеров выросло сильней, чем спрос на нее со стороны импортеров и населения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Позиции нацвалюты пока существенно не ослабевают, несмотря на санкции и расширение дисконтов для экспортных цен на российскую нефть. В первой половине дня в пятницу курс юаня пытался закрепиться у отметки 11,4 руб./юань, но к концу торгов немного отошел вниз. Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким рублевым процентным ставкам. Тем не менее, уровень процентных ставок сейчас существенно ниже, чем в первой половине года, и со временем постепенное ослабление нацвалюты, как представляется, может возобновиться. Дополнительное давление на котировки рубля в ближайшие месяцы могут оказать последние санкции против нефтяного сектора", - считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Умеренным негативным фактором для курса рубля сейчас выступает наблюдаемое в последнее время некоторое снижение процентных ставок в России, хотя в остальном принципиально значимых для внутреннего валютного рынка драйверов пока нет. В текущих условиях курс пары "юань/рубль", скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) выросли в краткосрочном сегменте, практически не изменились - в среднесрочном сегменте рынка, и немного снизились на сроках в 3 и 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 ноября выросла на 10 базисных пунктов - до 16,46% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к четвергу и 14 ноября составила 16,48% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта, составив в пятницу 17,31% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта - до 19,16% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


14 ноября 2025 года 19:45
14 ноября 2025 года 19:35
14 ноября 2025 года 19:10
14 ноября 2025 года 18:54
14 ноября 2025 года 18:46
14 ноября 2025 года 18:32
14 ноября 2025 года 18:23
14 ноября 2025 года 17:51
14 ноября 2025 года 17:36
14 ноября 2025 года 17:21
14 ноября 2025 года 16:44
14 ноября 2025 года 16:08
14 ноября 2025 года 15:39
14 ноября 2025 года 15:35
14 ноября 2025 года 14:53
