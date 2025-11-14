ПСБ подтверждает прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 4887 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4887 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

Компания отчиталась за 3К25 по МСФО, на взгляд аналитика, достаточно ровно, на рост выручки повлияло увеличение средней выручки на клиента (ARPC), консолидация HRlink и высокий (+145% г/г) темп прироста сегмента HRTech.

"На этом фоне компания ожидает, что выручка по году вырастет в пределах 3%, а рентабельность скорр. EBITDA удержится выше 52%, - пишет Крылова. - Операционные расходы демонстрировали опережающие выручку темпы роста, а вместе с сократившимися финансовыми доходами, возросшими финансовыми расходами и кратно выросшим расходом по налогу на прибыль (до 615,8 млн руб.) это сказалось на сокращении чистой прибыли. В условиях достаточно слабого рынка труда и замедления темпов экономического роста ждать более ударных результатов сложно".

Аналитик банка полагает, что акции компании - неплохая ставка на будущее оживление на экономическом фоне, плюс она платит достаточно щедрые дивиденды (233 руб. за полугодие, доходность 8,4%), сама компания обладает высокой рентабельностью и отрицательной долговой нагрузкой.

