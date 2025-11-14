"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 20,5 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 20,5 рубля за бумагу по результатам банка за 9 месяцев 2025 года по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Российский банк опубликовал финансовые результаты по МСФО за первые девять месяцев 2025 года:

- Чистая прибыль снизилась на 38% г/г, до 35 млрд рублей.

- Выручка выросла на 38%, до 703 млрд рублей.

- Рентабельность капитала (ROE) снизилась на 13 п.п., до 13%. Квартал к кварталу ROE выросла на 14 п.п., до 20%.

- Чистые процентные доходы выросли на 2%, до 121 млрд рублей, при этом чистые комиссионные доходы выросли на 34%, до 34 млрд рублей.

- Операционные расходы выросли на 25%, до 115 млрд рублей.

- Активы с начала года выросли до 4,3 трлн рублей. Капитал вырос на 5%, до 390 млрд рублей.

"Совкомбанк" представил смешанные, но в целом конструктивные результаты, - пишут эксперты. - Отдельные показатели квартала вышли сильнее ожиданий - снижение ключевой ставки уже начинает работать в пользу банка, который традиционно чувствителен к этому фактору. Рост выручки в основных сегментах, от розницы и корпоративного блока до небанковского бизнеса, подтверждает, что модель остается устойчивой и масштабируемой".

С другой стороны, давление на прибыльность сохраняется, что отражается в динамике маржи и резервов, подчеркивают аналитики. Тем не менее в IV квартале они ожидают дополнительное улучшение показателей благодаря смягчению денежно-кредитных условий.

"В пятницу, 14 ноября, на котировки негативно повлияла новость об отказе рекомендовать вторую выплату дивидендов. Решение выглядит прагматичным: менеджмент выбирает сохранение капитала для дальнейшего роста, что стратегически может оказаться верным шагом для ускорения развития в 2026 году", - отмечают стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.