Вероятны попытки выхода юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Вероятны попытки выхода юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Большую часть прошедшей недели пара юань/рубль консолидировалась в верхней половине целевого диапазона 11-11,5 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - И лишь в конце недели в паре активизировались покупки, что позволило китайской валюте перейти к росту и вплотную подойти к верхней границе коридора. На предстоящей неделе тенденция к ослаблению рубля может быть продолжена. Ожидаем попыток выхода юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань. Этот диапазон, на наш взгляд, более соответствует текущим фундаментальным предпосылкам и будет актуальным для китайской валюты до конца ноября и в начале декабря".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.