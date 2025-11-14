Цены на нефть Brent останутся в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ

Цены на нефть останутся в диапазоне $60-65 за баррель Brent на следующей неделе, полагают аналитки банка ПСБ.

"Цены на нефть за неделю практически не изменились - ближайший фьючерс торгуется на уровне $64 за баррель, - констатируют эксперты. - Новостной фон остается без особых поводов для роста: ОПЕК вслед за МЭА ожидает, что предложение нефти превысит спрос в 2026 году. Статистика от Минэнерго США показала, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 ноября, выросли на 6,413 млн барр. (при прогнозах роста на 2 млн барр.), то есть максимальными темпами с июля этого года. Полагаем, что на следующей неделе цены на нефть останутся также в зоне $60-65/барр".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.