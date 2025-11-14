.
14 ноября 2025 года 17:21
Перспектива восстановления прибыли Совкомфлота остается туманной - инвестбанк "Синара"
Перспектива восстановления прибыли "Совкомфлота" остается туманной, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Георгий Горбунов. "Совкомфлот" опубликовал консолидированную отчетность за 3К25 по МСФО: выручка в тайм-чартерном эквиваленте упала до $262 млн (-31,8% г/г), EBITDA - до $126 млн (-63%) при рентабельности на уровне 48% (-50,2 п. п.). Из-за обесценения активов и отрицательных курсовых разниц компания показала чистый убыток в $27,5 млн против прибыли в размере $181 млн годом ранее. "Масштабные санкции в отношении эмитента и части его флота резко снизили загрузку и прибыльность, что привело к обвалу выручки и показателей рентабельности, - отмечает эксперт. - Руководство указывает на устойчивость бизнес-модели, обращая внимание на долгосрочные контракты, диверсифицированный флот и высокую ликвидность, однако перспектива восстановления прибыли остается туманной, пока санкционное давление не ослабнет или не появятся новые маршруты. Оцениваем новость как негативную для акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
