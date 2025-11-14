"Финам" понизил рейтинг акций MTR до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций MTR Corporation с "покупать" до "держать" с целевой ценой HKD 31,5 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 3,96%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Кристины Гудым.

"Акции компании с годовых минимумов уже выросли на 28% и почти достигли нашей целевой цены на фоне общего азиатского ралли, благодаря улучшению настроений инвесторов относительно предварительных договоренностей между Китаем и США по торговым пошлинам, - отмечает эксперт. - Рынок в значительной степени уже заложил в цену улучшение макроэкономических условий и корпоративные перспективы. На этом фоне потенциал дальнейшего роста может быть ограничен, так как текущая оценка близка к справедливой".

MTR Corporation - международная транспортно-девелоперская компания, работающая в Гонконге, Австралии, материковом Китае, Макао, Швеции и Великобритании. Сочетает проектирование, строительство и управление железными дорогами с реализацией и арендой недвижимости, а также коммерческой деятельностью на вокзалах, что делает ее бизнес диверсифицированным и устойчивым.

