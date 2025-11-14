Рубль дешевеет днем в пятницу на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 14 ноября. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3925 руб., что на 4,25 копейки (или на 0,37%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 7,11 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,27%, до 81,18 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,04%, до 94,23 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть умеренно растут днем в пятницу на опасениях сокращения экспорта топлива из России. Нефтяные котировки восстанавливаются, пытаясь отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 1,32%, до $63,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к указанному времени на 1,5%, до $59,57 за баррель.

Как сообщалось, в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Новороссийске. "Интенсивность атак выросла, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - В какой-то момент очередной удар приведет к продолжительным перебоям поставок".

Нефтяные котировки резко упали в среду, потеряв по итогам торгов порядка 4%. В тот день ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 ноября, выросли на 6,413 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина понизились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов - на 637 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 346 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель повысился на 300 тыс. баррелей.

Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила в пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов Казахстана.

"Мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно. Вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам роста", - сказала председатель Банка России. ЦБ оценивает темпы роста ВВП как сбалансированные на уровне 1,5-2,5%.

Как отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "мировые цены на нефть вчера выросли в рамках коррекции. Такую динамику котировки показывали даже на фоне неожиданно сильного недельного роста запасов нефти в США. Поддержку нефтяным ценам могли оказать сообщения о повреждениях нефтяных объектов в РФ. Сегодня коррекционный рост сырья продолжается, и фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,8 за баррель. В целом котировки нефти Brent могут закончить неделю вблизи отметки $64 за баррель, но вечерние данные по числу буровых установок в США еще могут внести коррективы в динамику цен".

"Умеренным негативным фактором для курса рубля сейчас выступает наблюдаемое в последнее время некоторое снижение процентных ставок в России, хотя в остальном принципиально значимых для валютного рынка драйверов пока нет. Сегодня курс пары "юань/рубль" находится у отметки 11,4 руб./юань. В текущих условиях курс данной пары пока может продолжить двигаться в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Первую половину текущей недели в паре "юань/рубль" наблюдалась консолидация. Попытки перехода как к росту, так и к снижению не увенчались успехом, в результате чего китайская валюта удерживала позиции в верхней половине диапазона 11,0-11,5 рубля. В четверг ситуация не изменилась. Юань по итогам дня потерял чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,35 рубля. Сегодня ожидаем попыток китайской валюты отыграть потери предыдущей сессии и сместиться к верхней границе нашего краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. Поводов для более существенного движения пока не наблюдается. Скорее всего, уже в рамках следующей недели китайская валюта может попытаться подняться в диапазон 11,5-12 рублей, который будет актуальным для юаня до конца осени", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) выросли в краткосрочном сегменте, практически не изменились - в среднесрочном сегменте рынка, и немного снизились на сроках в 3 и 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 ноября выросла на 10 базисных пунктов - до 16,46% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к четвергу и 14 ноября составила 16,48% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта, составив в пятницу 17,31% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта - до 19,16% годовых.