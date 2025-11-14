.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
14 ноября 2025 года 15:39

Рубль дешевеет днем в пятницу на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков

Москва. 14 ноября. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3925 руб., что на 4,25 копейки (или на 0,37%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 7,11 копейки выше уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,27%, до 81,18 руб./$1; контракт EURRUBF подорожал на 0,04%, до 94,23 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть умеренно растут днем в пятницу на опасениях сокращения экспорта топлива из России. Нефтяные котировки восстанавливаются, пытаясь отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 1,32%, до $63,84 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к указанному времени на 1,5%, до $59,57 за баррель.

Как сообщалось, в результате падения фрагментов БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Новороссийске. "Интенсивность атак выросла, - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. - В какой-то момент очередной удар приведет к продолжительным перебоям поставок".

Нефтяные котировки резко упали в среду, потеряв по итогам торгов порядка 4%. В тот день ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 ноября, выросли на 6,413 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина понизились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов - на 637 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 346 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель повысился на 300 тыс. баррелей.

Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила в пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов Казахстана.

"Мы проводили жесткую денежно-кредитную политику, с лета ее несколько смягчаем, делаем это аккуратно, осторожно. Вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам роста", - сказала председатель Банка России. ЦБ оценивает темпы роста ВВП как сбалансированные на уровне 1,5-2,5%.

Как отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "мировые цены на нефть вчера выросли в рамках коррекции. Такую динамику котировки показывали даже на фоне неожиданно сильного недельного роста запасов нефти в США. Поддержку нефтяным ценам могли оказать сообщения о повреждениях нефтяных объектов в РФ. Сегодня коррекционный рост сырья продолжается, и фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,8 за баррель. В целом котировки нефти Brent могут закончить неделю вблизи отметки $64 за баррель, но вечерние данные по числу буровых установок в США еще могут внести коррективы в динамику цен".

"Умеренным негативным фактором для курса рубля сейчас выступает наблюдаемое в последнее время некоторое снижение процентных ставок в России, хотя в остальном принципиально значимых для валютного рынка драйверов пока нет. Сегодня курс пары "юань/рубль" находится у отметки 11,4 руб./юань. В текущих условиях курс данной пары пока может продолжить двигаться в диапазоне 11,3-11,5 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Первую половину текущей недели в паре "юань/рубль" наблюдалась консолидация. Попытки перехода как к росту, так и к снижению не увенчались успехом, в результате чего китайская валюта удерживала позиции в верхней половине диапазона 11,0-11,5 рубля. В четверг ситуация не изменилась. Юань по итогам дня потерял чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,35 рубля. Сегодня ожидаем попыток китайской валюты отыграть потери предыдущей сессии и сместиться к верхней границе нашего краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. Поводов для более существенного движения пока не наблюдается. Скорее всего, уже в рамках следующей недели китайская валюта может попытаться подняться в диапазон 11,5-12 рублей, который будет актуальным для юаня до конца осени", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) выросли в краткосрочном сегменте, практически не изменились - в среднесрочном сегменте рынка, и немного снизились на сроках в 3 и 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 ноября выросла на 10 базисных пунктов - до 16,46% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к четвергу и 14 ноября составила 16,48% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта, составив в пятницу 17,31% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 3 базисных пункта - до 19,16% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


14 ноября 2025 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе просел в отсутствие геополитического позитива
Рынок акций РФ в начале второй декады ноября возобновил снижение на фоне отсутствия позитивных геополитических новостей, укрепления рубля и локально упавшей нефти (фьючерс на Brent падал ниже $63 за баррель); сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, подогревающие ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи в начале недели протестировал рубеж сопротивления 2600 пунктов, но затем откатился в район 2525 пунктов, причем одним из факторов давления выступили упавшие бумаги "ЛУКОЙЛа", объявившего форс-мажор на иракском нефтяном месторождении после недавних санкций США.    читать дальше
14 ноября 2025 года 19:41
Рубль слегка подешевел в пятницу на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков
Москва. 14 ноября. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль подешевел на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке и сохраняющихся геополитических рисков.    читать дальше
14 ноября 2025 года 19:35
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2525п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в минусе
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за сокращения позиций игроками в конце недели на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, сохранения геополитической неопределенности и ряда негативных корпоративных новостей; сдерживающим продажи фактором выступила выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $64,4 за баррель) и подорожавшие бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,6%). Индекс МосБиржи опустился в район 2525 пунктов.    читать дальше
14 ноября 2025 года 19:10
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 4887 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4887 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Компания отчиталась за 3К25 по МСФО, на взгляд аналитика, достаточно ровно, на рост выручки повлияло увеличение...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:54
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Cummins
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Cummins Inc. с целевой ценой $507,64 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,63% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Компания Cummins продемонстрировала смешанные финансовые результаты в 3К25, -...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:46
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 20,5 руб
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 20,5 рубля за бумагу по результатам банка за 9 месяцев 2025 года по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Российский банк опубликовал финансовые результаты по МСФО за первые девять месяцев 2025 года: - Чистая...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:32
Низкий спрос на валюту будет поддерживать рубль на горизонте одного-двух кварталов - "БКС МИ"
Низкий спрос на валюту будет поддерживать рубль на горизонте одного-двух кварталов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. "Рубль сохраняет устойчивость. Ему помогают слабый спрос на валюту (рублевые активы привлекательны в силу высокой ставки), низкий спрос на импорт и...    читать дальше
14 ноября 2025 года 18:23
"Финам" сохраняет рейтинг акций Pfizer на уровне "покупать"
"Финам" после изучения отчетности за 3К25 сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевой стоимостью $29,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 12,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Фармгигант отчитался за 3К25 с...    читать дальше
14 ноября 2025 года 17:51
Вероятны попытки выхода юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятны попытки выхода юаня в диапазон 11,5-12 руб./юань на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Большую часть прошедшей недели пара юань/рубль консолидировалась в верхней половине целевого диапазона 11-11,5 руб./юань, - отмечают эксперты в комментарии. - И лишь в конце недели в паре...    читать дальше
14 ноября 2025 года 17:36
Цены на нефть Brent останутся в диапазоне $60-65/барр. на следующей неделе - ПСБ
Цены на нефть останутся в диапазоне $60-65 за баррель Brent на следующей неделе, полагают аналитки банка ПСБ. "Цены на нефть за неделю практически не изменились - ближайший фьючерс торгуется на уровне $64 за баррель, - констатируют эксперты. - Новостной фон остается без особых поводов для роста:...    читать дальше
14 ноября 2025 года 17:21
Перспектива восстановления прибыли Совкомфлота остается туманной - инвестбанк "Синара"
Перспектива восстановления прибыли "Совкомфлота" остается туманной, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Георгий Горбунов. "Совкомфлот" опубликовал консолидированную отчетность за 3К25 по МСФО: выручка в тайм-чартерном эквиваленте упала до $262 млн (-31,8% г/г), EBITDA - до $126 млн...    читать дальше
14 ноября 2025 года 16:44
"Финам" понизил рейтинг акций MTR до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций MTR Corporation с "покупать" до "держать" с целевой ценой HKD 31,5 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 3,96%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Кристины Гудым. "Акции компании с годовых минимумов уже выросли на 28% и почти достигли нашей...    читать дальше
14 ноября 2025 года 16:08
"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы акций Johnson & Johnson
"БКС Мир инвестиций" нейтрально оценивает перспективы акций Johnson & Johnson и видит их фундаментально обоснованный уровень в районе $200 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы присваиваем "нейтральный"...    читать дальше
14 ноября 2025 года 15:35
Совкомбанк рекомендует покупать акции HeadHunter с целевой ценой 2786 руб
Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 2786 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Выручка компании и операционные показатели количества клиентов и среднего чека на одного...    читать дальше
14 ноября 2025 года 14:53
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Интер РАО на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Интер РАО" на уровне "покупать" на фоне представенной отчетности за 3К25, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Как следует из представленной сегодня отчетности "Интер РАО" за 3К25 по МСФО, выручка увеличилась на 17% до 424...    читать дальше
