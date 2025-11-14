.
14 ноября 2025 года 14:53
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Интер РАО на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Интер РАО" на уровне "покупать" на фоне представенной отчетности за 3К25, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Как следует из представленной сегодня отчетности "Интер РАО" за 3К25 по МСФО, выручка увеличилась на 17% до 424 млрд руб., EBITDA - на 8,3% до 37,9 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 1,5% до 30,8 млрд руб. Если первый показатель оказался лучше наших ожиданий, то два других - чуть ниже, указывает эксперт. "Увеличению выручки способствовало повышение цен на либерализованном рынке (в первой ценовой зоне - на 17% г/г, во второй - на 19%), что компенсировало уменьшение выработки на российских активах на 2,0% г/г до 29,1 млн МВт*ч, - отмечает Горбунов. - Сокращение чистой прибыли обусловлено ростом ставки налога на прибыль с 20% до 25%". "Интер РАО" ожидаемо увеличивает инвестиции, в 3К25 вложив в основные фонды 32,6 млрд руб. (+29% г/г). Компания модернизирует действующие мощности и строит новые на условиях возвратности капитала, что, на взгляд аналитика инвестбанка, в будущем должно помочь увеличить операционные доходы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
