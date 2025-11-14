ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 290 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "МТС" на уровне 290 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

Группа "МТС" отчиталась по МСФО за III кв. 2025 года:

- Выручка: 213,8 млрд руб., +18,5% г/г;

- OIBDA: 71,8 млрд руб., + 16,7% г/г;

- Чистая прибыль: 6 млрд руб., х6 г/г;

- Долговая нагрузка: 1,6х против 1,9х на конец III кв. 2024 года.

"Результаты компании оцениваем как крепкие, - пишет Крылова. - По выручке результаты превзошли консенсус-прогноз Интерфакса, снова обновлен квартальный рекорд, а по OIBDA - практически на уровне ожиданий. Драйверами роста выручки выступили традиционные телеком-услуги (+12,2% г/г, до 130,4 млрд руб.) и экосистема Erion (+22,7% г/г, до 87,4 млрд руб.). Оптимизация расходов способствовала сохранению устойчивой динамики OIBDA и двузначной рентабельности. Положительная переоценка финансовых инструментов обеспечила среди прочего кратный рост чистой прибыли "МТС".

Также аналитик обращает внимание на снижение долговой нагрузки до минимального уровня за последние четыре года и отмечает, что свободный денежный поток без учета эффекта МТС-банка пока отрицательный из-за давления процентных платежей и налоговых отчислений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.