Мнения аналитиков
Потенциал для долгосрочного роста акций HeadHunter сохраняется - "Цифра брокер"
.
14 ноября 2025 года 13:19
Потенциал для долгосрочного роста акций HeadHunter сохраняется - "Цифра брокер"
Потенциал для долгосрочного роста акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) сохраняется, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "HeadHunter показал умеренно позитивную динамику по итогам 3 квартала: выручка продолжила расти, и ключевым драйвером здесь остается ускоряющееся развитие HRtech-направления, - отмечают эксперты. - Однако давление на прибыльность усилилось - рост расходов и охлаждение рынка труда привели к снижению рентабельности и корректируемых финансовых показателей. На фоне ослабления экономической активности компания скорректировала ожидания на год, обозначив более сдержанные темпы роста выручки с 8-12% до 3%. Тем не менее бизнес остается высокомаржинальным, сохраняет сильную денежную позицию и устойчиво развивается в сегментах, которые продолжают структурно расти". Стратеги "Цифра брокер" считают, что текущие результаты компании отражают скорее циклические факторы, тогда как фундаментальная модель HeadHunter остается сильной. Они полагают, что потенциал для долгосрочного роста сохраняется, и подтверждают прогнозную цену акций на уровне 4200 руб. за бумагу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
.
.