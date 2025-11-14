"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis с целевой ценой $51,5 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 19,9%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Американская биотехнологическая компания Exelixis за последний год находится в уверенном восходящем тренде на фоне позитивных новостей по части пайплайна, - пишет эксперт. - Специализация компании связана с разработкой терапии разновидностей рака, которые пока трудно поддаются лечению, и исследования идут весьма успешно - в конце года ожидается подача в FDA новой заявки, а в 2026 году предстоят дальнейшие одобрения и потенциальная коммерциализация нового препарата. Сегмент онкоиммунологии, в котором ведет деятельность Exelixis, за последние годы вышел на передовую биотеха и приносит все новые научные прорывы".

Exelixis - биотехнологическая компания со специализацией в области онкологии. Exelixis занимается поиском, разработкой и коммерциализацией новых лекарств для терапии трудноизлечимых видов рака в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.