Квазидолларовый выпуск ЕвразХолдинг Финанс - интересное сочетание риска и доходности - "Финам"

Квазидолларовый выпуск "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-03 с погашением в марте 2027 года - интересное сочетание риска и доходности, говорится в материале инвесткомпании "Финам".

"ЕвразХолдинг Финанс" успешно разместил 3-летний квазидолларовый выпуск. На взгляд аналитиков, другой выпуск эмитента - с погашением в марте 2027 года - также смотрится интересно.

"Мы рассматриваем текущий момент благоприятным для наращивания позиции в квазивалютных облигациях. На наш взгляд, такие характеристики выпуска "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-03, как сравнительно невысокая срочность, высокий купон и ежемесячные выплаты, заслуживают внимания", - пишет руководитель направления анализа долговых рынков "Финама" Алексей Ковалев.

Данный выпуск размещен в марте 2025 года объемом $300 млн. Через три месяца состоялось его доразмещение - своих покупателей нашли бумаги еще на $150 млн, напоминает эксперт. Поскольку к июню конъюнктура на рынке несколько улучшилась, доразмещение состоялось не по номиналу (100%), а по цене 103,25%. Совсем недавно, в конце октября 2025 года, эмитент разместил второй облигационный выпуск, номинированный в американской валюте, - серии 003Р-05 объемом $225 млн и с погашением через три года.

"ЕвразХолдинг Финанс" - 003Р-03 относится к числу бумаг, которые уже второй год размещаются отечественными эмитентами на локальном рынке вне процесса замещения еврооблигаций, - указывает Ковалев. - Это обеспечивает его довольно интересные характеристики: в отличие от "замещаек" номинал выпуска (и минимальный лот) составляет всего $100, высокий купон 9,5% выплачивается ежемесячно (а не раз в полгода), биржевая ликвидность бумаги находится на повышенном уровне".

