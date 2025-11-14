Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций МТС

Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций ПАО "МТС", отмечается в обзоре аналитиков.

Компания "МТС" в четверг опубликовала отчетность за 3К25 по МСФО: выручка выросла на 19% г/г до 213,8 млрд руб., а скорректированный показатель OIBDA - на 17% г/г до 71,8 млрд руб., при этом рентабельность по нему снизилась на 0,5 п. п. относительно 3К24 до 33,6%. Чистая прибыль достигла 6,0 млрд руб. Чистый долг на конец отчетного квартала составил 426 млрд руб. или 1,6 к OIBDA за 12 месяцев (по сравнению с 1,7 на конец 2К25).

"Финансовые результаты МТС за 3К25 оказались немного выше наших и рыночных ожиданий по выручке, но ниже по скорректированной OIBDA, - указывает аналитик Константин Белов. - С другой стороны, чистая прибыль превзошла наш прогноз на 26% благодаря высоким показателям сегмента "Финтех". В целом мы считаем результаты умеренно позитивными и подтверждаем позитивную оценку акций "МТС".

