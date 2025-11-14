Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели - ПСБ

Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Российский рынок акций провел в четверг безыдейный день: индекс Мосбиржи (+0,2%) предпринял робкую попытку отскочить при по-прежнему невысокой торговой активности, - отмечает эксперт в комментарии. - В лидерах роста оказались внутренние истории. Мы по-прежнему не видим сильных идей в "фишках" и ждем, что диапазон 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность".

Учитывая отсутствие поддерживающих новостных триггеров, аналитик банка ожидает тяготения индекса Мосбиржи к нижней границе указанного диапазона. Вместе с тем, явного негатива также не просматривается, что, на взгляд Локтюхова, может позволить участникам продолжить отыгрывать отдельные истории, в первую очередь, во внутренних секторах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.