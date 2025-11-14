Рубль утром снизился по отношению к юаню на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке

Москва. 14 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в пятницу; рубль дешевеет на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке, а также в преддверии выходных дней.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,42 руб. (+7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,86 коп. выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть умеренно подрастают утром в пятницу, пытаясь отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск растет на 1,17%, до $63,75 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,5%, до $63,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились к этому времени на 1,29%, до $59,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,3%, до $58,69 за баррель.

Нефтяные котировки резко упали в среду, потеряв по итогам дня порядка 4%. В тот день ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

В пятницу некоторую поддержку ценам на нефть оказала новость о возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА. В результате атаки беспилотников также повреждено гражданское судно в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа. "Атака украинских дронов на порт Новороссийска спровоцировала новые опасения перебоев с поставками нефти из этого порта, являющегося вторым по величине нефтеэкспортным хабом в России, - написала старший аналитик Sparta Commodities Джун Гох. - Размер ущерба пока неизвестен, но если эскалация продолжится, то можно ожидать снижения экспорта как нефти, так и нефтепродуктов из России".

Вместе с тем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 ноября, выросли на 6,413 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина понизились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов - на 637 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 346 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель повысился на 300 тыс. баррелей.

"Первую половину текущей недели в паре "юань/рубль" наблюдалась консолидация. Попытки перехода как к росту, так и к снижению не увенчались успехом, в результате чего китайская валюта удерживала позиции в верхней половине диапазона 11,0-11,5 рубля. В четверг ситуация не изменилась. Юань по итогам дня потерял чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,35 рубля. Сегодня ожидаем попыток китайской валюты отыграть потери предыдущей сессии и сместиться к верхней границе нашего краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля. Поводов для более существенного движения пока не наблюдается. Скорее всего, уже в рамках следующей недели китайская валюта может попытаться подняться в диапазон 11,5-12 рублей, который будет актуальным для юаня до конца осени", - считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.