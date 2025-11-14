Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Первую половину текущей недели в паре юань/рубль наблюдалась консолидация, отмечает эксперт в комментарии. В четверг ситуация не изменилась, и юань по итогам дня потерял чуть менее 0,2%, закончив торги в районе 11,35 рубля.

"Ожидаем в пятницу попыток юаня отыграть потери предыдущей сессии и сместиться к верхней границе нашего краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб./юань. Поводов для более существенного движения, на наш взгляд, пока не наблюдается. Скорее всего, уже в рамках следующей недели китайская валюта может попытаться подняться в диапазон 11,5-12 руб./юань, который будет актуальным для юаня до конца осени", - прогнозирует Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.