Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 14 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, показав худшую динамику с 10 октября. Опасения завышенности котировок акций в ИИ-секторе и неопределенность траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) перевесили положительный эффект от окончания шатдауна, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторов беспокоит перспектива пропуска публикации некоторых ключевых статданных, не собиравшихся во время приостановки работы правительства. Так, отчет по рынку труда США за октябрь выйдет без данных об уровне безработицы, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. "В октябре не проводился опрос домохозяйств, поэтому у нас будет только половина отчета о занятости, - сказал он в эфире Fox News. - Выйдут данные о числе рабочих мест, но уровень безработицы мы не узнаем, и это только на один месяц". На этот отчет полагается Федрезерв при определении денежно-кредитной политики.

Рынок понизил оценку вероятности снижения ставки на декабрьском заседании ФРС на 25 базисных пунктов - до 50% с 95% месяцем ранее, отмечает Trading Economics. Руководители американского ЦБ в последнее время сигнализировали об осторожности в отношении дальнейшего снижения ставки на фоне устойчивой инфляции и проблем с официальной статистикой.

Между тем инвесторов продолжает волновать рост объемов долгового финансирования и капзатрат на ИИ.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск уменьшился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng теряет 1,5% после роста по итогам предыдущих пяти сессий. Негативное влияние на рынок оказали статданные, в том числе показавшие замедление роста розничных продаж и промышленного производства в стране. Японский Nikkei 225 к 8:34 мск уменьшился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск упал на 3,4%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,4% (до минимума за четыре месяца), что стало максимальным снижением с начала сентября.

Мировые цены на нефть активно растут утром в пятницу, пытаясь отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,56%, до $63,99 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,5%, до $63,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени также на 1,67%, до $59,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,3%, до $58,69 за баррель.

Цены на нефть резко упали в среду. В тот день ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

В пятницу поддержку ценам на нефть оказала новость о возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА. В результате атаки беспилотников также повреждено гражданское судно в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа.

"Атака украинских дронов на порт Новороссийска спровоцировала новые опасения перебоев с поставками нефти из этого порта, являющегося вторым по величине нефтеэкспортным хабом в России, - написала старший аналитик Sparta Commodities Джун Гох. - Размер ущерба пока неизвестен, но если эскалация продолжится, то можно ожидать снижения экспорта как нефти, так и нефтепродуктов из России".

Кроме того, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 ноября, выросли на 6,413 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина понизились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов - на 637 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 346 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель повысился на 300 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,935 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,211 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 ноября вырос на 0,2% и составил 118,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,22%, поднявшись до 1187,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+1,09%), "Автодор-003Р-02" (+0,76%), "РЖД-001P-03R" (+0,68%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-0,67%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,38%) и "СТМ-001Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк завершил размещение 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября за час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,1% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации - 100 млн рублей. Организатором и андеррайтером банк выступил самостоятельно.

ТБанк (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (MOEX: T) завершил размещение двух выпусков облигаций: класса А на 12 млрд рублей и класса Б на 3 млрд рублей, обеспеченных портфелем кредитных карт. Эмитентом облигаций выступило ООО "СФО ТБ-5". Сбор заявок на старший транш облигаций класса А проходил с 10 по 11 ноября. Финальный объем выпуска составил 12 млрд рублей со ставкой купона 17,3% годовых. Выплата купонов по облигациям осуществляется ежемесячно. Ожидаемый срок до погашения - 2,1 года. Потенциальный приобретатель бумаг класса Б - ТБанк.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило спред к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в размере 3% годовых. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Размещение флоатера начнется 14 ноября. Размещение продлится до погашения выпуска либо до размещения последней облигации.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 в размере 40 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 145 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 20 млрд рублей" прошел 13 ноября. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии П02-02 с 7 млрд рублей до 9,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Финальный ориентир премии установлен в размере 250 базисных пунктов, не изменившись в ходе маркетинга. Сбор заявок на флоатер прошел 13 ноября. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 11-19-го купонов облигаций серии 001Р-18Р на уровне 15% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск на 20 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке 5,95% годовых. Ставка текущего купона - 23% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября. Период приема заявок на приобретение - с 14 по 20 ноября.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 25-32-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 15,95% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2019 года. Ставка текущего квартального купона - 8,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября 2025 года. Период приема заявок на приобретение бумаг пройдет с 14 по 20 ноября.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 8-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 18,8% годовых. Компания разместила эмиссию бондов в феврале 2024 года по ставке квартального купона 18,3% годовых.