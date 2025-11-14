.
Мнения аналитиков
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
14 ноября 2025 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 14 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, показав худшую динамику с 10 октября. Опасения завышенности котировок акций в ИИ-секторе и неопределенность траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) перевесили положительный эффект от окончания шатдауна, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторов беспокоит перспектива пропуска публикации некоторых ключевых статданных, не собиравшихся во время приостановки работы правительства. Так, отчет по рынку труда США за октябрь выйдет без данных об уровне безработицы, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. "В октябре не проводился опрос домохозяйств, поэтому у нас будет только половина отчета о занятости, - сказал он в эфире Fox News. - Выйдут данные о числе рабочих мест, но уровень безработицы мы не узнаем, и это только на один месяц". На этот отчет полагается Федрезерв при определении денежно-кредитной политики.

Рынок понизил оценку вероятности снижения ставки на декабрьском заседании ФРС на 25 базисных пунктов - до 50% с 95% месяцем ранее, отмечает Trading Economics. Руководители американского ЦБ в последнее время сигнализировали об осторожности в отношении дальнейшего снижения ставки на фоне устойчивой инфляции и проблем с официальной статистикой.

Между тем инвесторов продолжает волновать рост объемов долгового финансирования и капзатрат на ИИ.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск уменьшился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng теряет 1,5% после роста по итогам предыдущих пяти сессий. Негативное влияние на рынок оказали статданные, в том числе показавшие замедление роста розничных продаж и промышленного производства в стране. Японский Nikkei 225 к 8:34 мск уменьшился на 1,8%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск упал на 3,4%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,4% (до минимума за четыре месяца), что стало максимальным снижением с начала сентября.

Мировые цены на нефть активно растут утром в пятницу, пытаясь отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 1,56%, до $63,99 за баррель. В четверг контракт подорожал на 0,5%, до $63,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени также на 1,67%, до $59,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,3%, до $58,69 за баррель.

Цены на нефть резко упали в среду. В тот день ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

В пятницу поддержку ценам на нефть оказала новость о возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА. В результате атаки беспилотников также повреждено гражданское судно в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа.

"Атака украинских дронов на порт Новороссийска спровоцировала новые опасения перебоев с поставками нефти из этого порта, являющегося вторым по величине нефтеэкспортным хабом в России, - написала старший аналитик Sparta Commodities Джун Гох. - Размер ущерба пока неизвестен, но если эскалация продолжится, то можно ожидать снижения экспорта как нефти, так и нефтепродуктов из России".

Кроме того, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 ноября, выросли на 6,413 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина понизились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов - на 637 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 346 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель повысился на 300 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 22,935 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,211 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 ноября вырос на 0,2% и составил 118,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,22%, поднявшись до 1187,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+1,09%), "Автодор-003Р-02" (+0,76%), "РЖД-001P-03R" (+0,68%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,68%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-0,67%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,38%) и "СТМ-001Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк завершил размещение 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября за час без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,1% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации - 100 млн рублей. Организатором и андеррайтером банк выступил самостоятельно.

ТБанк (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (MOEX: T) завершил размещение двух выпусков облигаций: класса А на 12 млрд рублей и класса Б на 3 млрд рублей, обеспеченных портфелем кредитных карт. Эмитентом облигаций выступило ООО "СФО ТБ-5". Сбор заявок на старший транш облигаций класса А проходил с 10 по 11 ноября. Финальный объем выпуска составил 12 млрд рублей со ставкой купона 17,3% годовых. Выплата купонов по облигациям осуществляется ежемесячно. Ожидаемый срок до погашения - 2,1 года. Потенциальный приобретатель бумаг класса Б - ТБанк.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) установило спред к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в размере 3% годовых. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Размещение флоатера начнется 14 ноября. Размещение продлится до погашения выпуска либо до размещения последней облигации.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 в размере 40 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 145 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 20 млрд рублей" прошел 13 ноября. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии П02-02 с 7 млрд рублей до 9,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Финальный ориентир премии установлен в размере 250 базисных пунктов, не изменившись в ходе маркетинга. Сбор заявок на флоатер прошел 13 ноября. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставку 11-19-го купонов облигаций серии 001Р-18Р на уровне 15% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск на 20 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке 5,95% годовых. Ставка текущего купона - 23% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября. Период приема заявок на приобретение - с 14 по 20 ноября.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 25-32-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 15,95% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2019 года. Ставка текущего квартального купона - 8,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября 2025 года. Период приема заявок на приобретение бумаг пройдет с 14 по 20 ноября.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 8-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 18,8% годовых. Компания разместила эмиссию бондов в феврале 2024 года по ставке квартального купона 18,3% годовых.


14 ноября 2025 года 14:53
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Интер РАО на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Интер РАО" на уровне "покупать" на фоне представенной отчетности за 3К25, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Как следует из представленной сегодня отчетности "Интер РАО" за 3К25 по МСФО, выручка увеличилась на 17% до 424...    читать дальше
14 ноября 2025 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 966,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 966,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,01%, стоп-приказ: 1179,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Резкое замедление темпов...    читать дальше
14 ноября 2025 года 13:47
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 290 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "МТС" на уровне 290 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Группа "МТС" отчиталась по МСФО за III кв. 2025 года: - Выручка: 213,8 млрд руб., +18,5% г/г; - OIBDA: 71,8 млрд руб., + 16,7% г/г; -...    читать дальше
14 ноября 2025 года 13:19
Потенциал для долгосрочного роста акций HeadHunter сохраняется - "Цифра брокер"
Потенциал для долгосрочного роста акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) сохраняется, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "HeadHunter показал умеренно позитивную динамику по итогам 3 квартала: выручка продолжила расти, и ключевым драйвером здесь остается ускоряющееся...    читать дальше
14 ноября 2025 года 12:53
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis с целевой ценой $51,5 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 19,9%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Американская биотехнологическая компания Exelixis за последний год находится в уверенном...    читать дальше
14 ноября 2025 года 12:33
Квазидолларовый выпуск ЕвразХолдинг Финанс - интересное сочетание риска и доходности - "Финам"
Квазидолларовый выпуск "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-03 с погашением в марте 2027 года - интересное сочетание риска и доходности, говорится в материале инвесткомпании "Финам". "ЕвразХолдинг Финанс" успешно разместил 3-летний квазидолларовый выпуск. На взгляд аналитиков, другой выпуск эмитента -...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:58
Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года - ПСБ
Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года, среднесрочная цель для цены серебра - $59-60/унц., говорится в материале аналитиков банка ПСБ. "В последние сессии золото смогло перейти к росту и преодолеть сопротивление на уровне $4000/унц., что сигнализирует о возможности...    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:34
Покупка акций Хэдхантера - привлекательная идея на долгосрочном горизонте - "Т-Инвестиции"
привлекательная идея на долгосрочном горизонте, полагают аналитики брокера "Т-Инвестиции". "Хэдхантер" поделился результатами за третий квартал 2025 года: высокие процентные ставки все еще оказывают давление на экономическую активность клиентов и приводят к их оттоку, отмечается в комментарии....    читать дальше
14 ноября 2025 года 11:07
"Финам" подтверждает рейтинг акций AIMA Technology на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций AIMA Technology на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 45,9 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 39,7%, сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова. "Потенциал акций AIMA Technology подтверждается улучшением финрезультатов в сложных...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:45
Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций МТС
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций ПАО "МТС", отмечается в обзоре аналитиков. Компания "МТС" в четверг опубликовала отчетность за 3К25 по МСФО: выручка выросла на 19% г/г до 213,8 млрд руб., а скорректированный показатель OIBDA - на 17% г/г до 71,8 млрд руб.,...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:23
Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели - ПСБ
Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Российский рынок акций провел в четверг безыдейный день: индекс Мосбиржи (+0,2%) предпринял робкую попытку...    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:23
Рубль утром снизился по отношению к юаню на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке
Москва. 14 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в пятницу; рубль дешевеет на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке, а также в преддверии выходных дней.    читать дальше
14 ноября 2025 года 10:07
Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Первую половину текущей недели в паре юань/рубль наблюдалась консолидация, отмечает эксперт в комментарии. В четверг...    читать дальше
14 ноября 2025 года 09:49
Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция - ПСБ
Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Накопив позитив после успешных аукционов и обнадеживающих данных по инфляции, индекс RGBI вчера тестировал уровень 118...    читать дальше
14 ноября 2025 года 09:31
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций X5
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену по ним на уровне 3943 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. Одной из ключевых новостей дня в четверг рекомендация совета директоров "ИКС 5" по дивидендным выплатам за...    читать дальше
