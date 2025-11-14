Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция - ПСБ

Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Накопив позитив после успешных аукционов и обнадеживающих данных по инфляции, индекс RGBI вчера тестировал уровень 118 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - В целом, индекс с конца октября уже существенно вырос (на 4 пункта) и уже досрочно достиг ожидаемых уровней к моменту заседания ЦБ (12 декабря); с первой попытки пробить данный уровень и закрепиться выше, на наш взгляд, будет затруднительно. Впитав весь позитив, рынок, с большой долей вероятности, перейдет к консолидации с возможным откатом в район 117-116 пунктов".

Вместе с тем, стратегически цели аналитиков ПСБ на конец года остаются прежними - 118-120 пунктов, подчеркивает Грицкевич. При этом аналитик прогнозирует, что институциональные инвесторы в ноябре-декабре продолжат формировать свои инвестиционные портфели с заделом на 2026 год в ожидании снижения ключевой ставки ( прогноз ПСБ - 12% на конец 2026 года).

Также страткег банка рекомендует сохранять позицию в среднесрочных и длинных облигациях с фиксированным купоном с долей от 50% в облигационном портфеле.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.