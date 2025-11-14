"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций X5

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и прогнозную цену по ним на уровне 3943 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Одной из ключевых новостей дня в четверг рекомендация совета директоров "ИКС 5" по дивидендным выплатам за девять месяцев 2025 года, отмечают эксперты. Акционерам предложено утвердить дивиденды в размере 368 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности около 13,7% по текущим котировкам. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 18 декабря, а дата закрытия реестра для получения дивидендов рекомендована на 6 января 2026 года.

Кроме того, "ИКС 5" рассматривает возможности монетизации своего казначейского пакета акций (9,7% уставного капитала), консолидированного после редомициляции. Наблюдательный совет одобрил отчуждение этих акций в течение трех лет, что может быть реализовано через сделки по слияниям и поглощениям (M&A), прямую продажу акций или размещение облигаций с погашением акциями.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "ИКС 5", подтверждая целевую цену по ним на уровне 3943 руб., принимая во внимание сильные фундаментальные показатели компании и ее стратегические инициативы по повышению стоимости для акционеров", - отмечают аналитики.

