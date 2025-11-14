.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Мировые фондовые индексы в минусе, нефть активно дорожает в конце недели
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию ЦБ ждет в январе
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов журналистам в рамках коммуникационной сессии с представителями регионального бизнеса в Екатеринбурге в...
 
ЦБ РФ по-прежнему будет подходить к изменению ДКП аккуратно
Банк России по-прежнему будет подходить к изменению денежно-кредитной политики (ДКП) аккуратно, балансируя между снижением инфляции и обеспечением устойчивых темпов роста экономики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов...
 
IT-отрасль просит правительство сохранить льготы
IT-отрасль вновь просит сохранить для нее налоговые льготы и пересмотреть предложения Минфина, несмотря на то что правительство, первоначально собиравшееся значительно урезать преференции, и так уже пошло на уступки. Письмо с такими предложениями...
 
14 ноября 2025 года 09:24

Мировые фондовые индексы в минусе, нефть активно дорожает в конце недели

Индексы США по итогам торгов упали максимально более чем за месяц, на 1,7-2,3%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Нефть активно дорожает в конце недели, Brent торгуется выше $64 за баррель

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, показав худшую динамику с 10 октября.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,65% и составил 47457,22 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,66% - до 6737,49 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,29% и составил 22870,36 пункта.

Опасения завышенности котировок акций в ИИ-секторе и неопределенность траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) перевесили положительный эффект от окончания шатдауна, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторов беспокоит перспектива пропуска публикации некоторых ключевых статданных, не собиравшихся во время приостановки работы правительства.

Так, отчет по рынку труда США за октябрь выйдет без данных об уровне безработицы, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. "В октябре не проводился опрос домохозяйств, поэтому у нас будет только половина отчета о занятости, - сказал он в эфире Fox News. - Выйдут данные о числе рабочих мест, но уровень безработицы мы не узнаем, и это только на один месяц".

На этот отчет полагается Федрезерв при определении денежно-кредитной политики.

Рынок понизил оценку вероятности снижения ставки на декабрьском заседании ФРС на 25 базисных пунктов - до 50% с 95% месяцем ранее, отмечает Trading Economics.

Руководители американского ЦБ в последнее время сигнализировали об осторожности в отношении дальнейшего снижения ставки на фоне устойчивой инфляции и проблем с официальной статистикой.

Между тем инвесторов продолжает волновать рост объемов долгового финансирования и капзатрат на ИИ.

На этом фоне рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сократилась на 3,6% по итогам торгов, Tesla (SPB: TSLA) - на 6,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,2%, Palantir - на 6,5%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,3%.

Alphabet Inc. (SPB: GOOG) потеряла 2,8% капитализации. Дочерняя Google стала объектом проверки Еврокомиссии, выявившей, что компания понижает позиции порталов новостных и других изданий в результатах поиска, если на них размещается контент коммерческих партнеров. В случае подтверждения нарушений Google грозит штраф в размере до 10% годового оборота. В сентябре ЕК уже оштрафовала ее на 2,95 млрд евро за неконкурентные практики в сфере онлайн-рекламы.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) упали на 7,8%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль почти втрое в четвертом финансовом квартале, но неожиданно снизила выручку.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской JD.com Inc. (SPB: JD) развернулись в минус и подешевели на 1,7%. Интернет-ритейлер в третьем квартале уменьшил чистую прибыль в 2,2 раза, хотя выручка выросла на 14,9% и превысила ожидания экспертов.

Котировки бумаг Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросли на 4,6%. Производитель сетевого оборудования после закрытия рынка в среду отчитался о росте квартальной чистой прибыли на 5,5%, выручки - на 7,5%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Капитализация нефтегазовой APA Corp. повысилась на 3,4% на сообщении Bloomberg со ссылкой на источники, что испанская Repsol изучает возможность обратного слияния с ней своего upstream-сегмента.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск уменьшился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng теряет 1,5% после роста по итогам предыдущих пяти сессий.

Негативное влияние на рынок оказали статданные, в том числе показавшие замедление роста розничных продаж и промышленного производства в стране.

Промпроизводство в октябре увеличилось на 4,9% в годовом выражении после подъема на 6,5% в предыдущий месяц. Это минимальный прирост за 14 месяцев. Аналитики ожидали увеличения на 5,5%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,9% (в сентябре - на 3%). Эксперты прогнозировали увеличение на 2,7%.

Инвестиции в основные активы в январе-октябре уменьшились на 1,7% г/г. Падение превысило прогноз экспертов, предполагавший сокращение всего на 0,8%.

Цена акций JD.com Inc. (SPB: JD) снижается на 6% на торгах в Гонконге. Интернет-ритейлер в третьем квартале уменьшил чистую прибыль в 2,2 раза.

Котировки бумаг конкурирующей Alibaba (SPB: BABA) опустились на 3,8%.

Интернет-гигант Tencent (SPB: 700) в июле-сентябре увеличил чистую прибыль на 19%, однако его акции дешевеют на 1,5%.

Бумаги еще одной интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) ушли вниз на 7,5%.

Кроме того, снизилась стоимость компьютерной Lenovo - на 2,9%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,4%.

Японский Nikkei 225 к 8:34 мск уменьшился на 1,8%.

Цена акций машиностроительной Ebara рухнула на 13,6% из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

Существенно подешевели бумаги технологических компаний SoftBank Group (-5,9%), Tokyo Electron (-5,7%), Advantest (-5,2%) и Lasertec (-3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск упал на 3,4%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics опустились на 4,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 6,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 4,1%, сталелитейной Posco - на 2,2%, KB Financial Group - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,4% (до минимума за четыре месяца), что стало максимальным снижением с начала сентября.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,3% и 1,4% соответственно, в том числе из-за снижения цен на медь.

Котировки акций технологической фирмы Megaport упали на 9,6%, инвестиционно-торговой платформы Hub24 - на 8%, производителя алюминия Alcoa - на 5,1%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 ноября 2025 года 14:53
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Интер РАО на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Интер РАО" на уровне "покупать" на фоне представенной отчетности за 3К25, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Как следует из представленной сегодня отчетности "Интер РАО" за 3К25 по МСФО, выручка увеличилась на 17% до 424...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 966,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 966,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,01%, стоп-приказ: 1179,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Резкое замедление темпов...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 13:47
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МТС на уровне 290 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "МТС" на уровне 290 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Группа "МТС" отчиталась по МСФО за III кв. 2025 года: - Выручка: 213,8 млрд руб., +18,5% г/г; - OIBDA: 71,8 млрд руб., + 16,7% г/г; -...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 13:19
Потенциал для долгосрочного роста акций HeadHunter сохраняется - "Цифра брокер"
Потенциал для долгосрочного роста акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) сохраняется, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". "HeadHunter показал умеренно позитивную динамику по итогам 3 квартала: выручка продолжила расти, и ключевым драйвером здесь остается ускоряющееся...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 12:53
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelixis с целевой ценой $51,5 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 19,9%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Американская биотехнологическая компания Exelixis за последний год находится в уверенном...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 12:33
Квазидолларовый выпуск ЕвразХолдинг Финанс - интересное сочетание риска и доходности - "Финам"
Квазидолларовый выпуск "ЕвразХолдинг Финанс" серии 003Р-03 с погашением в марте 2027 года - интересное сочетание риска и доходности, говорится в материале инвесткомпании "Финам". "ЕвразХолдинг Финанс" успешно разместил 3-летний квазидолларовый выпуск. На взгляд аналитиков, другой выпуск эмитента -...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:58
Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года - ПСБ
Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года, среднесрочная цель для цены серебра - $59-60/унц., говорится в материале аналитиков банка ПСБ. "В последние сессии золото смогло перейти к росту и преодолеть сопротивление на уровне $4000/унц., что сигнализирует о возможности...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:34
Покупка акций Хэдхантера - привлекательная идея на долгосрочном горизонте - "Т-Инвестиции"
привлекательная идея на долгосрочном горизонте, полагают аналитики брокера "Т-Инвестиции". "Хэдхантер" поделился результатами за третий квартал 2025 года: высокие процентные ставки все еще оказывают давление на экономическую активность клиентов и приводят к их оттоку, отмечается в комментарии....    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 11:07
"Финам" подтверждает рейтинг акций AIMA Technology на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций AIMA Technology на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 45,9 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 39,7%, сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова. "Потенциал акций AIMA Technology подтверждается улучшением финрезультатов в сложных...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:45
Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций МТС
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций ПАО "МТС", отмечается в обзоре аналитиков. Компания "МТС" в четверг опубликовала отчетность за 3К25 по МСФО: выручка выросла на 19% г/г до 213,8 млрд руб., а скорректированный показатель OIBDA - на 17% г/г до 71,8 млрд руб.,...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:23
Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели - ПСБ
Диапазон 2500-2600 пунктов сохранит актуальность для индекса Морсбиржи до конца текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Российский рынок акций провел в четверг безыдейный день: индекс Мосбиржи (+0,2%) предпринял робкую попытку...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:23
Рубль утром снизился по отношению к юаню на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке
Москва. 14 ноября. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже утром в пятницу; рубль дешевеет на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке, а также в преддверии выходных дней.    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:07
Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Вероятны попытки юаня сместиться в пятницу к верхней границе диапазона 11-11,5 руб./юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Первую половину текущей недели в паре юань/рубль наблюдалась консолидация, отмечает эксперт в комментарии. В четверг...    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 14 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
14 ноября 2025 года 09:49
Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция - ПСБ
Индексу RGBI после существенного роста необходима умеренная техническая коррекция, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Накопив позитив после успешных аукционов и обнадеживающих данных по инфляции, индекс RGBI вчера тестировал уровень 118...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.