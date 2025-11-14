Мировые фондовые индексы в минусе, нефть активно дорожает в конце недели

Индексы США по итогам торгов упали максимально более чем за месяц, на 1,7-2,3%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. Нефть активно дорожает в конце недели, Brent торгуется выше $64 за баррель

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг, показав худшую динамику с 10 октября.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,65% и составил 47457,22 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 1,66% - до 6737,49 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,29% и составил 22870,36 пункта.

Опасения завышенности котировок акций в ИИ-секторе и неопределенность траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) перевесили положительный эффект от окончания шатдауна, пишет Trading Economics.

Кроме того, инвесторов беспокоит перспектива пропуска публикации некоторых ключевых статданных, не собиравшихся во время приостановки работы правительства.

Так, отчет по рынку труда США за октябрь выйдет без данных об уровне безработицы, заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. "В октябре не проводился опрос домохозяйств, поэтому у нас будет только половина отчета о занятости, - сказал он в эфире Fox News. - Выйдут данные о числе рабочих мест, но уровень безработицы мы не узнаем, и это только на один месяц".

На этот отчет полагается Федрезерв при определении денежно-кредитной политики.

Рынок понизил оценку вероятности снижения ставки на декабрьском заседании ФРС на 25 базисных пунктов - до 50% с 95% месяцем ранее, отмечает Trading Economics.

Руководители американского ЦБ в последнее время сигнализировали об осторожности в отношении дальнейшего снижения ставки на фоне устойчивой инфляции и проблем с официальной статистикой.

Между тем инвесторов продолжает волновать рост объемов долгового финансирования и капзатрат на ИИ.

На этом фоне рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) сократилась на 3,6% по итогам торгов, Tesla (SPB: TSLA) - на 6,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,5%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,2%, Palantir - на 6,5%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,3%.

Alphabet Inc. (SPB: GOOG) потеряла 2,8% капитализации. Дочерняя Google стала объектом проверки Еврокомиссии, выявившей, что компания понижает позиции порталов новостных и других изданий в результатах поиска, если на них размещается контент коммерческих партнеров. В случае подтверждения нарушений Google грозит штраф в размере до 10% годового оборота. В сентябре ЕК уже оштрафовала ее на 2,95 млрд евро за неконкурентные практики в сфере онлайн-рекламы.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) упали на 7,8%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа увеличила чистую прибыль почти втрое в четвертом финансовом квартале, но неожиданно снизила выручку.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской JD.com Inc. (SPB: JD) развернулись в минус и подешевели на 1,7%. Интернет-ритейлер в третьем квартале уменьшил чистую прибыль в 2,2 раза, хотя выручка выросла на 14,9% и превысила ожидания экспертов.

Котировки бумаг Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросли на 4,6%. Производитель сетевого оборудования после закрытия рынка в среду отчитался о росте квартальной чистой прибыли на 5,5%, выручки - на 7,5%. Скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Капитализация нефтегазовой APA Corp. повысилась на 3,4% на сообщении Bloomberg со ссылкой на источники, что испанская Repsol изучает возможность обратного слияния с ней своего upstream-сегмента.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 мск уменьшился на 0,3%. Гонконгский Hang Seng теряет 1,5% после роста по итогам предыдущих пяти сессий.

Негативное влияние на рынок оказали статданные, в том числе показавшие замедление роста розничных продаж и промышленного производства в стране.

Промпроизводство в октябре увеличилось на 4,9% в годовом выражении после подъема на 6,5% в предыдущий месяц. Это минимальный прирост за 14 месяцев. Аналитики ожидали увеличения на 5,5%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,9% (в сентябре - на 3%). Эксперты прогнозировали увеличение на 2,7%.

Инвестиции в основные активы в январе-октябре уменьшились на 1,7% г/г. Падение превысило прогноз экспертов, предполагавший сокращение всего на 0,8%.

Цена акций JD.com Inc. (SPB: JD) снижается на 6% на торгах в Гонконге. Интернет-ритейлер в третьем квартале уменьшил чистую прибыль в 2,2 раза.

Котировки бумаг конкурирующей Alibaba (SPB: BABA) опустились на 3,8%.

Интернет-гигант Tencent (SPB: 700) в июле-сентябре увеличил чистую прибыль на 19%, однако его акции дешевеют на 1,5%.

Бумаги еще одной интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) ушли вниз на 7,5%.

Кроме того, снизилась стоимость компьютерной Lenovo - на 2,9%, автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,7%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,4%.

Японский Nikkei 225 к 8:34 мск уменьшился на 1,8%.

Цена акций машиностроительной Ebara рухнула на 13,6% из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

Существенно подешевели бумаги технологических компаний SoftBank Group (-5,9%), Tokyo Electron (-5,7%), Advantest (-5,2%) и Lasertec (-3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск упал на 3,4%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics опустились на 4,7%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 6,8%, автомобильной Hyundai Motor - на 2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 4,1%, сталелитейной Posco - на 2,2%, KB Financial Group - на 2,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,4% (до минимума за четыре месяца), что стало максимальным снижением с начала сентября.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,3% и 1,4% соответственно, в том числе из-за снижения цен на медь.

Котировки акций технологической фирмы Megaport упали на 9,6%, инвестиционно-торговой платформы Hub24 - на 8%, производителя алюминия Alcoa - на 5,1%.