"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС с целевой ценой 289 руб

Инвесткомпания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "МТС" с целевой ценой 289 рублей за бумагу на фоне умеренно-позитивных финрезультатов компании за 3К25, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа "МТС" представила финансовые результаты за 3К25, которые мы оцениваем как умеренно позитивные, - пишет эксперт. - Компании удалось опередить наши расчеты и консенсус по выручке и чистой прибыли. OIBDA была выше, чем мы ожидали, но слегка отстала от прогноза рынка. Рост выручки ускорился по сравнению с прошлыми кварталами на фоне сильных результатов сервисов связи и резкого улучшения продаж розничной сети. Мы полагаем, что такая динамика розничных продаж является исключением, и в 4К25 они вновь снизятся г/г".

Рост OIBDA также ускорился, подчеркивает Михайлин, чему, на его взгляд, поспособствовала динамика выручки и проведенная ранее оптимизация затрат. Чистые финансовые расходы уменьшились кв/кв, что в том числе способствовало получению более высокой чистой прибыли.

Менеджмент отметил снижение размера чистого долга и показателя долговой нагрузки. CAPEX по итогам 9М остался близок к значением прошлого года, отмечается далее в комментарии. Руководство "МТС" при этом по-прежнему ожидает, что итоговое значение CAPEX будет минимум на 10% ниже г/г.

